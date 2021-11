annonse

Kirkemøtet vedtok at den Den norske kirke støtter en stans i norsk oljeleting. Geir Ramnefjell i Dagbladet hevder at politisk aktivisme fra kirken ikke er noe nytt. At de utfordrer «makta».

Christian Tybring-Gjedde mener derimot kirken velger side i en politisk debatt, den siden media også har valgt.

– De som har hatt et snev av interesse i å følge klimapolitikken bør ha notert seg de kraftige påstandene om jordas snarlige undergang som blir framført på stadig mer dramatisk vis, skriver han i Dagbladet, og gir media et ansvar:

– Og man skal være særdeles bortreist dersom man ikke har fått med seg at klimaaktivistenes dramatiske spådommer er blitt aktivt sitert av et samstemt medie-Norge, og videre at det er nettopp disse premissene som i utstrakt grad ligger til grunn for «maktas» klimapolitikk.

Tybring-Gjedde skriver at enkelte ganger må man gni seg litt ekstra i øynene når man leser Geir Ramnefjells kommentarer i Dagbladet. Men denne kommentaren overgår imidlertid det aller meste.

– Hans analyse om at reaksjonene på kirkens klimautspill skyldes at kirkens argumenter er så gode, og at de utfordrer «makta» er svært kreativ.

Han sier at Ramnefjell er kommentator i Dagbladets spalter, og utvilsomt selv en representant for «makta» han kritiserer.

– Istedenfor å innse sin egen innflytelse velger han heller å lansere en konspirasjonsteori om at «makta» har rottet seg sammen i ubarmhjertighet for å gjøre jordkloden varmere, og med det gjøre ubotelig skade på naturen, skriver han, og legger til:

– Mens venstresiden, medie-Norge og nå også Den norske kirke hevder at stans i oljeproduksjon på norsk sokkel er det ultimate tiltaket for å redde jorda fra oppvarming og klimatisk kollaps, vil høyresiden hevde at stans i norsk oljeutvinning bare vil flytte produksjonen til andre land hvor produksjonen er langt mindre klimavennlig enn i Norge.

