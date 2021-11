annonse

Verden er så stor, så stor. Slik begynner ei barneregle om Lasse liten, og fortsetter: Mye større enn du tror, Lasse, Lasse liten.

På vulkanen Mauna Loa på Hawaii, i over 3000 meters høyde, ligger en målestasjon for CO2. Her måles CO2 i atmosfæren, noe som har foregått kontinuerlig siden 1958. Disse målingene har vist at CO2-mengden øker for hvert år.

Nedstengninger på grunn av koronaepidemien førte til mye mindre trafikk av fly, biler og båter, og dermed mindre CO2-utslipp. Hvordan slo dette ut på målingene på Hawaii? Det viste seg faktisk at det ikke hadde noen virkning. CO2 fortsatte å øke i samme takt som tidligere! Hvordan kunne dette skje? Grunnen er at menneskenes utslipp av CO2 bare utgjør 4% av det totale. Resten, 96%, er det naturen selv som står for. Dermed blir menneskets bidrag bare som en dråpe i havet, og betyr minimalt i den store sammenheng.

De sier at jorda er mellom 4 og 5 milliarder år gammel. I alle disse årene har klimaet variert veldig. Dramatiske ting har skjedd. Det har naturen selv sørget for. Men i de siste 30 år har menneskene funnet ut at de må overta styringen av klimaet, ellers får vi det for varmt og vi blir utsatt for veldige naturkatastrofer. De har ikke fått alle land med på opplegget. Det gikk heller ikke nå i Glasgow, men de jobber med saken og bruker milliarder på milliarder på dette. Vi merker det på dyr strøm, dyr bensin og diesel og CO2-avgifter. Tenk om de heller kunne ydmyke seg og innse at verden er så stor, så stor at der er ting vi mennesker ikke kan styre!

