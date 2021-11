annonse

Tidligere i år skapte han bølger med sitt åpne brev til WHO der han advarte mot at vaksinasjonsprogrammet midt under en pandemi kom til å føre til nye og farligere virus.

Han ble umiddelbart en ettertraktet gjest på podkaster og YouTube-show.

Det mobilisterte også verdens statsfinansierte «faktasjekkere», inkludert Faktisk.no. I april 2021 kom Faktisk.no ut med artikkelen «Ingen grunn til å tro at masse­vak­si­nasjon vil forverre pandemien» som var et direkte tilsvar til Geert Vanden Bossches popularitet.

I ingressen skrev de følgende: «Flere av påstandene til den belgiske virologen Geert Vanden Bossche henger ikke på greip, ifølge vaksineforskere.»

Videre fra artikkelen til Faktisk.no:

Den belgiske virologen Geert Vanden Bossche har fått mye oppmerksomhet den siste tiden i visse kretser. Bossche har skrevet et åpent brev til WHO der han i sterke ordelag argumenterer for at vaksinasjonen mot korona må opphøre. Årsaken er kort fortalt at han mener at massevaksinasjon under den pågående pandemien vil gjøre viruset mer smittsomt og farlig.

I et dokument publisert på hans egen nettside konkluderer han med at «kombinasjonen av massevaksinering (gjennom bruk av nåværende vaksiner) og infeksjonsforebyggende tiltak er en oppskrift på en global helsekatastrofe».

Vanden Bossche peker på er såkalt immunologisk escape som følge av vaksinering. Dette betyr at viruset vil utvikle varianter som omgår de antistoffene som er utviklet i kroppen etter vaksinene. Han mener vaksinene i tillegg undertrykker kroppens naturlige immunsystem, noe som gjør oss enda mer sårbare når viruset først muterer for å omgå de piggproteinene som vaksinene er utviklet for.

Faktisk.no konsulterer deretter den norske vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo, som tok avstand fra det Vanden Bossche skriver.

Grødeland avviste at Vanden Bossche vet hva han snakker om:

– Han er ikke den første som fremmer det problematiske med immunologisk escape etter vaksinering. Dette ble diskutert på en langt mer seriøs måte for et halvt år siden. Men ingen var i nærheten av å gå så langt som å hevde at man ikke burde vaksinere på grunn av det, sa Grødeland i april

Hun var heller ikke imponert over hans advarsler om effektene på immunsystemet gjennom vaksiner.

– Det henger virkelig ikke på greip. Det er ikke sånn at spesifikke immunresponser i det tillærte immunsystemet kan ødelegge eller redusere evnen til det medfødte immunsystemet, sa Grødeland til Faktisk.no.

Hun var «tydelig på at det Vanden Bossche skriver i brevet ikke er en del av den faglige debatten blant virologer.»

– Dette kan du ikke å signere på hvis du kan immunologi. Jeg ville ikke kalt dette en faglig tekst på noen måte, sa hun.

Gitt den nye omikron-varianten som nå kan se ut til nettopp å ha mutert på de såkalte piggproteinene som vaksinene er konstruert for å skape immunitet gjennom, er det kanskje verdt å børste støv av den nederlandsk vaksineforskerenes advarsler.

Hva er konsekvensene av vaksinene på individenes immunsystemer? Nå som vaksinene gir (delvis) beskyttelse mot de eksisterende coronavirusvariantene, vil omikron varianten fra Sør-Afrika nå ha lett match og spre seg enda raskere?

Geert Vanden Bossche er ennå ikke kastet ut fra Twitter og kan følges her.

Under kan dere se YouTube-videoen med Vanden Bossche fra mars 2021 som Faktisk.no «advarte» om i april.

