Tyske Biontech varsler at de utvikler en ny koronavaksine som skal virke bedre mot den nye virusvarianten som er påvist i Sør-Afrika.

– Vi forstår ekspertenes bekymring og har alt begynt å forske på B.1.1.529-varianten av viruset, heter det i en uttalelse fra Biontech.

Selskapet, som fra før har utviklet en koronavaksine i samarbeid med amerikanske Pfizer, håper på et resultat innen to uker, melder NTB.

Den nye varianten skal ha 32 mutasjoner som påvirker piggproteinet som mRNA vaksinene til Pfizer og Moderna spesielt er beregnet for. Det antas av eksperter at de eksisterende vaksinene kan ha meget begrenset effekt mot den nye mutanten.

Det europeiske legemiddelverket (EMA) mener imidlertid at det er for tidlig å si om det trengs en ny vaksine for å bekjempe den nyoppdagede varianten.

– EMA mener at det for øyeblikket er for tidlig å forutse behovet for en tilpasset vaksine med en annen sammensetning for å takle denne nye varianten, het det i en uttalelse fra legemiddelverket fredag.

Selskapene Biontech og Pfizer regner med å ha en ny vaksinevariant klar i løpet av seks uker, og målet er at den kan tas i bruk innen 100 dager, skriver NTB,

