Vil vaksinene ha effekt på den sørafrikanske varianten av covid-19?

Virusvarianten som er oppdaget i Sør-Afrika har flere endringer enn noen annen kjent variant av covid-19. Det fryktes at endringene gjør den i stand til å unngå vaksinene.

Vaksinene som nå settes forbereder kroppen slik at den kan gjenkjenne piggene på coronaviruset. Varianten som nå er oppdaget i Afrika har hele 32 endringer i piggene. Den ser altså ut som noe annet enn det immunforsvaret ditt er trent til å gjenkjenne.

Skulle immunforsvaret ikke se den nye varianten, så vil ikke vaksinen gi deg noen beskyttelse.

Det er likevel usannsynlig at vaksinen ikke vil virke i det hele tatt. Til tross for mange endringer i piggene er det aller mest likt den opprinnelige utgaven av viruset. Det bør være mer enn nok gjenkjennbare punkter for immunforsvaret.

Bekymret

Men spesialutsending for coronasaker i WHO, David Nabarro, mener likevel det er grunn til å være bekymret for varianten nå.

– Viruset ser ut som at det vil ha bedre evne til å unngå forsvaret som vi har bygd opp – som et resultat av vaksinene vi har fått siden starten av dette året, seier Nabarro til BBC.

Varianten dukket først opp i Botswana 11. november. Den ble senere oppdaget i Hong-Kong i en reisende fra Sør-Afrika. I Sør-Afrika ble den funnet for første gang 14. november. Forekomsten av varianten er konsentrert i den sørafrikanske provinsen Gauteng der storbyen Johannesburg ligger. Befolkningen i provinsen har lav vaksinasjonsdekning. På grunn av denne lave dekningen er det ikke mulig nå å slå fast at varianten klarere å omgå vaksinen.

Den nye varianten har også andre endringer i piggene som kan gjøre den bedre egnet til å trenge seg inn i cellene og med det være mer smittsom. Sørafrikanske forskere melder at varianten later til å være mye mer smittsom enn variantene som frem til for bare noen dager siden dominerte i provinsen.

