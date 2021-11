annonse

Den nye virusvarianten er oppdaget i Sør-Afrika og kan være langt mer smittsomt enn delta-varianten.

Den går under betegnelsen B. 1.1.529, og har et svært høyt antall mutasjoner.

Varianten kan være årsaken til en eksplosiv smitteoppblomstring i Sør-Afrika og er i tillegg funnet i Botswana, Hongkong og Israel.

Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet (FHI), sier til NRK at de jobber med en risikorapport og at den ser ut til å være mer smittsom enn delta-varianten.

Fredag skal Verdens helseorganisasjon WHO avgjøre om varianten skal klassifiseres som «av interesse» eller «av bekymring».

Bragstad sier at det skal en del til for at WHO hever en variant til en bekymringsvariant.

– Hvis de trykker på alarmknappen nå, vil det være på bakgrunn av at den har så veldig mange endringer og at det kan se ut til at den sprer seg raskt i Sør-Afrika, sier hun.

Reiseforbud

Italia og Tyskland innfører innreiseforbud for de fleste reisende fra Sør-Afrika og flere naboland.

Kun tyske statsborgere får adgang fra disse landene, og disse må i karantene i 14 dager, uansett vaksinestatus, kunngjorde helseminister Jens Spahn fredag.

– Det siste vi trenger nå, er en nyinnført variant som forårsaker enda flere problemer, sa Spahn.

Frykt for nedstengning som følge av den nye varianten har ført til børsfall over hele verden fredag.

