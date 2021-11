annonse

annonse

FHI utarbeider for tiden en risikorapport om den nye virusvarianten som er oppdaget sør i Afrika, men mener det er for tidlig å si noe om eventuelle tiltak.

Ennå kjenner ikke FHI til hva spredningspotensialet til den nye varianten kan være utenfor Sør-Afrika.

– Det er all grunn til å følge svært nøye med på denne varianten, men vi trenger mer informasjon før vi kan ta endelig stilling til hva slags tiltak som eventuelt kan være effektive. Det er også for tidlig til å si noe om strengere innreiserestriksjoner eller andre tiltak vil være aktuelle anbefalinger for Norge, sier fagdirektør Frode Forland i FHI til NTB.

annonse

KrF mener at Norge innføre karantene eller flystans fra land sør i Afrika på lik linje som EU, Storbritannia og Italia. Det sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– På to uker har den nye varianten blitt dominerende i disse landene, det viser at tiden er helt avgjørende for å stoppe mutanten, sier Ropstad, som nå er partiets justispolitiske talsperson.

KrF har flere ganger sagt at vaksinasjonsgraden må opp i hele verden, og ikke bare i rike land. Ropstad ber Norge og andre høyinntektsland om å sørge for at flere vaksiner nå går til de afrikanske landene.

annonse

– Egoisme er det den beste oppskriften for å forlenge pandemien, ikke å stoppe den. Ingen er trygge før alle er trygge, sier han.

Mens Afrika i slutten av oktober hadde fullvaksinert 6 prosent av sin befolkning, hadde 70 prosent av høyinntektslandene vaksinert mer enn 40 prosent av egen befolkning.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474