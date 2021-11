annonse

Norge ble kristnet med våpen i hånd, men nå kan Forsvaret snart forlate kristendommen.

Forsvaret åpner for å droppe både bønn og preken på obligatoriske oppstillinger.

Forsvarsministeren erkjenner at det kan oppleves stigmatiserende å måtte bruke fritaksretten for å slippe å være med på bønnen under bataljonsoppstillinger, skriver Vårt Land.

– Slik jeg ser det er ikke obligatoriske oppstillinger med bønn forenlig med fritaksretten. Da er det vanskelig å ha dette som praksis, sier Eystein Kvarving, kommunikasjonssjef for forsvarssjefen, til avisen.

Saken har kommet opp etter et debattinnlegg i NRK Ytring om kristendommens posisjon i Forsvaretm ifølge NTB.

– Selv om stat og kirke offisielt er skilt finner jeg det vanskelig å karakterisere Forsvaret som noe annet enn en kristen organisasjon, skrev Stian Husby, troppssjef i Garden, i kronikken «Tid for skilsmisse» og fortsatte:

– Det norske samfunnet kan med trygghet karakteriseres som sekulært, både lovmessig og kulturelt. Det er derfor svært spesielt at Forsvaret, en statlig etat som årlig tar til seg tusenvis av norske ungdommer enten de vil det eller ikke, fremstår som en kristen organisasjon.

– Dette var noe som slo meg da jeg deltok på en bataljonsoppstilling for kort tid siden. I tråd med Forsvarets tradisjoner ledet presten bataljonen i preken og bønn mot slutten av oppstillingen. Det ble presisert at man ikke måtte delta i bønnen, men soldatene ble heller ikke gitt muligheten til å gå fra oppstillingen. Man ble en passiv deltaker i et religiøst ritual gjennomført i en statlig ramme, enten man ville det eller ikke.

Nå kan løytnanten altså ha blitt bønnhørt.

