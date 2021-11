annonse

Hedres for innsats mot antisemitisme.

I en pressemelding skriver European Jewish Association at de anerkjenner Chelsea for å «fryktløst og utvetydig ta ledelsen på området», og oppfordrer andre klubber til å følge Chelseas eksempel.

24. november mottok Chelsea derfor den prestisjetunge Kong David-prisen fra EJA, som er en av de mest prominente organisasjonene som arbeider mot jødehat i Europa.

«Say No to Antisemitism»

Fotballklubben mottar prisen for sin kampanje «Say No to Antisemitism», som ble lansert i 2018, for å øke bevisstheten rundt jødehat blant ansatte, spillere, fans og andre.

– Idrett bringer frem det beste i folk, men dessverre kan det også bringe frem det verste, sier rabbiner Menachem Margolin, styreleder i EJA, i pressemeldingen, som er oversendt Resett.

– Noen av de verste eksemplene på antisemittisme manifesterer seg på fotballtribunene, og i stadioner verden rundt. Chelsea var, selvsagt, ikke noe unntak fra regelen. Bortsett fra at de, ulikt andre, bestemte seg for å gjøre noe med det, fortsetter han.

