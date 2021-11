annonse

Den nye virusvarianten som skaper frykt i verden kan i verste fall gi høy risiko for alvorlig sykdom hos mange personer, advarer Helsedirektoratet.

Det kan ta flere uker før vi får god kunnskap om hvor god beskyttelse vaksinene gir mot den nye varianten, som har fått navnet omikron.

– Helsedirektoratet erfarer at eksperter er svært bekymret for den nye varianten. I verste fall kan vi havne i en situasjon der tilgjengelige vaksiner i liten grad beskytter mot alvorlig sykdom («tilbake til start»), skriver direktoratet i sitt faglige grunnlag til regjeringen.

Direktoratet advarer mot at det vil ta betydelig tid å utvikle, produsere og distribuere vaksiner som er oppdatert til å stå imot en ny variant, melder NTB

– Risikopotensialet i viruset, rask spredning, mulighet for alvorlig sykdom og for nedsatt vaksineeffekt pga. mange mutasjoner gir potensielt høy risiko for alvorlig sykdom hos mange personer, skriver direktoratet.

WHO advarer

– Denne varianten har et stort antall mutasjoner, og noen av dem er bekymringsfulle, sier Verdens helseorganisasjon i en kunngjøring fredag kveld.

– Foreløpig dokumentasjon tyder på at det er økt risiko for å bli smittet igjen med denne varianten, sammenlignet med andre varianter av bekymring, sier WHO videre i kunngjøringen.

Virusvarianten ble først påvist i Sør-Afrika 24. november. Belgia kunngjorde fredag at det var registrert ett smittetilfelle der.

En rekke land, deriblant Norge, har innført innreiserestriksjoner fra sju land i det sørlige Afrika som følge av den nye virusvarianten.

Boosterdoser

Men til tross for at eksisterende vaksiner muligens ikke gir beskyttelse mot de nye varianten, har likevel regjeringen gitt beskjed om å planlegge en tredje boosterdose til alle over 45 år.

Det går fram i et brev som FHI sendte til alle landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere fredag, skriver Bergens Tidende.

– Vi ber kommunene allerede nå ta dette inn i sine planer, skriver FHI i brevet, og fortsetter:

– En slik anbefaling er i tråd med det europeiske smittevern­byråets (ECDC) nylige anbefaling om å vurdere å tilby oppfriskningsdose til de over 40 år, og da med prioritet til eldre og sårbare med høyest risiko for alvorlig sykdom.

