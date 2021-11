annonse

For britene har gassregningen økt med 28 prosent hittil i år. Googlingen av “hjelp med energiregningen” formelig eksploderte 17. november, dagen da to nye energileverandører gikk konkurs.

I høst har i alt 21 britiske energileverandører kastet inn håndkleet på grunn av høy gass- og strømpris Antallet gassleverandører er halvert.

I Rotterdam, Europas største importhavn for kull, ligger kullfrakterne i kø for å få losset sin last, mens Tyskland har utsatt godkjenningen av gassrørledningen Nord Stream 2. Landets vindkraft har hittil i år sviktet med 20 prosent i forhold til i fjor. Spotprisen på strøm er tredoblet.

Karbonavgiften setter stadig nye rekorder på grunn av Europas økte etterspørsel etter “fossil” energi. Avgiften er i skrivende stund nesten 70 euro, tilsvarende ca. 700 kroner, pr. tonn. Dette øker prisen sterkt på kull- og gasskraft.

Midt oppe i EUs verste energikrise på mange år, velger så EU-kommisjonen å droppe all fellesfinansiering av nye olje- og gassprosjekter. Dette framkom 19. november, da kommisjonen la fram sin 5. liste over energiprosjekter av felles interesse (PCI).

Tross alle blinkende varsellamper holder kommisjonen fast på sin grønne utopi. Målet er “klimanøytralitet” og en overgang til “ren energi”. Derfor inneholder listen ingen nye olje- eller gassprosjekter. Antallet eksisterende gassprosjekter er redusert fra 32 til 20.

Ifølge Brussel skal EU i framtida klare seg uten olje, gass og kull. Koste hva det koste vil.

At et prosjekt er ført opp på PCI-lista, er ingen garanti for at det tildeles EU-midler. Neste utgave av lista kommer i slutten av 2023.

Men det er Putins feil, når Europa mangler gass og kull?

