annonse

annonse

Sosioøkonomiske årsaker og kulturelle innflytelser får skylden.

Det fremgår av statistikk fra Sveits at 61 prosent av menn som dreper sine ektefeller i landet har innvandrerbakgrunn. Dette til tross for at denne gruppen kun utgjør om lag 25 prosent av landets befolkning.

Rundt 20 kvinner er drept av sine partnere hvert år i Sveits, i løpet av de siste ti årene.

annonse

Landets statistikkbyrå har offentliggjort tall der det fremgår at 61 prosent av de skyldige i drap på sine ektefeller er utlendinger. Det rapporterer avisen 20 minutes.

Frank Urbaniok, den ledende medisinske tjenestepersonen ved departementet for psykiatri og psykologi i kantonen Zürich har sagt til avisen at «kulturelle innflytelser spiller en rolle og at det å ikke regne med dem er en feil».

Migranter fra Nord-Afrika, Tyrkia og Balkan skal være svært overrepresentert i statistikken. Enkelte har pekt på sosioøkonomiske faktorer som årsak til dette.

annonse

Vedvarende problem

Vold mot kvinner, drap inkludert, har vært et økende problem i mange europeiske land siden migrantkrisen i 2015.

I mai i år ble en mann fra Algerie, Mounir B., tiltalt for å ha skutt sin kone og satt fyr på henne i Frankrike. En kilde med personlig kjennskap til saken har sagt at motivet for det brutale mordet var at kvinnene ønsket å leve som en fransk kvinne.

I fjor ble en 37 år gammel afghansk asylsøker arrestert i den tyske kommunen Obergünzburg etter å ha knivstukket sin kone til døde på en buss foran andre passasjerer.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474