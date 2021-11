annonse

Irak sender ytterligere fly for å hente hjem egne borgere ved EUs grense.

Forrige uke kom flere hundre hjem, de fleste var kurdere. De håpet på å komme inn i EU, men ble stoppet ved grensen, skriver NTB.

Det irakiske utenriksdepartementet opplyser at nå skal 617 hentes hjem. Nyhetsbyrået AFP får opplyst at det første flyet landet etter midnatt i Arbil, kurdernes hovedstad.

18. november ble 431 irakere ble fløyet hjem fra Hviterussland. Mange var misfornøyde og fortalte at de hadde brukt sparepenger, solgt verdisaker eller tatt opp lån for å starte et nytt liv i EU. Men de møtte en stengt grense.

Hviterussland blir anklaget for å ha lokket til seg folk med falske lovnader om adgang til EU. Men de avviser anklagene og kritiserer EU for å ikke ha tatt imot migrantene.

NRK har møtt tre unge menn i Hviterussland

Migrantene vil ikke si noe mer enn at de kommer fra Midtøsten. De tre har vært på grensen til Polen, men de har gitt opp forsøkene på å komme inn i EU. Deres familier har samlet sammen tusenvis av dollar, planen var at de skulle til Tyskland eller et annet EU-land. Migrantene hadde blitt forespeilet å komme seg over grensen fra Hviterussland til Polen.

Men det migrantene opplevde var kulde, mangel på både vann og mat. Polske grensevakter sperret veien med piggtråd og tåregass. Etter ti dager forsto de at å komme inn i EU ville bli umulig

