Den internasjonale politiorganisasjonen har valgt Ahmed Naser al-Raisi fra De forente arabiske emirater til ny president.

General Ahmed Naser al-Raisi leder De forente arabiske emiraters sikkerhetsstyrker. Han er anklaget for tortur og er anmeldt i fem land. Norges justisminister Emilie Enger Mehl er sterkt kritisk til at Interpol har valgt han.

– En person som i internasjonal presse assosieres med tortur og menneskerettsbrudd, bør ikke få en toppstilling i internasjonalt politi. Denne typen posisjoner i justissektoren må ikke brukes til å hvitvaske aktører med et bekymringsfullt forhold til menneskerettighetene, sier hun til NTB.

Det er generalforsamlingen i Interpol som velger president. Der fikk Al Raisi fikk 68,9 prosent av stemmene fra 194 medlemsland.

– Det er en ære å ha blitt valgt til å fungere som den neste presidenten for Interpol, sa al-Raisi, ifølge Interpol.

al-Raisi uttalte at Interpol er en «uunnværlig organisasjon bygget på styrken av sine partnerskap» og at han vil fremme samarbeidet i organisasjonen «mens vi jobber for å gjøre verden tryggere for mennesker og samfunn».

– Jeg vil gjøre det klart at Norge ikke stemte på denne kandidaten, sier justisminister Mehl, og legger til:

– Norge vil imidlertid fortsatt ta ansvar for å bidra konstruktivt i Interpols arbeid også videre. Norge vil være en pådriver for at Interpol fortsatt skal være en organisasjon med høy integritet i den internasjonale kampen mot menneskehandel, korrupsjon og andre alvorlige forbrytelser.

EU-parlamentet er også skeptisk til al-Raisi.

– Valget av general al-Raisi ville undergrave oppdraget og omdømmet til Interpol, og i alvorlig grad påvirke organisasjonens evne til å utføre sitt oppdrag effektivt, skrev tre medlemmer i EU-parlamentet 11. november til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

