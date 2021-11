annonse

Sheriff Tiraspol-spiller Adama Traore falt om på banen i kampen mot Real Madrid og holdt seg til brystet.

«Sherrif Tiraspol var vitne til urovekkende scener da kantspiller Adama Traore gikk ned med et grep om brystet i onsdag kvelds Champions League-oppgjør med Real Madrid», skriver Daily Mail.

Mali-angriperen gikk i en 50/50 duell med Real Madrids Nacho Fernandez, og da ballen gikk ut av spill, så man at Traore hadde problemer.

26-åringen snudde seg og ble ukomfortabel. Så tok han seg til brystet og falt ned på gressmatta.

