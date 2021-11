annonse

Utfylling av skjemaer er en utholdenhetsidrett.

– Da jeg ble overført til en ny seksjon fikk jeg ny psykolog, den femte i rekken for min del. I vår første samtale mottok jeg to skjemaer på til sammen 28 sider. De 28 A4 sidene inneholdt «fattige» 413 spørsmål, skriver Jan Christian Ryenbakken i NRK Ytring. Han er psykiatrisk pasient og forteller om et skjemavelde:

– Du kan ikke forestille deg alle de skjemaer og spørsmål jeg har vært gjennom frem til da.

For hvert bytte, hver ny person og hver ny seksjon: nye skjemaer, nye spørsmål. Alle spørsmålene skal besvares, helst så treffende som mulig. Når han sitter lettere dopet ned med et hode fylt med psykiatriens arsenal av medisiner.

– Etter en rask opptelling ser jeg at jeg har besvart mellom 4.000 – 5.000 spørsmål i strukturerte kartleggingsskjemaer de tre årene jeg vært en del av psykiatrien. Samtlige skjemaer er besvart analogt, med kulepenn.

Han sier at begynnelsen viste han flid i utfyllingen, kjente etter på følelser, slik som forhold til familie og bikkja, om han var suicidal, eller «bare deprimert» og så videre. Ryenbakken forteller at mange av spørsmålene var allerede besvart et utall antall ganger.

– Der jeg var innlagt ble skjemaene servert ukentlig etter middag. Selv kjente jeg sterkt på irritasjon over å få de samme spørsmålene gang på gang. Det førte til at jeg etter hvert fylte ut skjemaet på linje med tippekupongen.

Han skulle gjerne hatt flere timer med en behandler, fått snakket om det han sliter med nå.

– I stedet fyller jeg ut nok et skjema, skriver Ryenbakken.

