Taliban har store fordeler i krigen mot Islamsk stat i Afghanistan.

Etter å ha beseiret den islamske regjeringen i Afghanistan og tatt kontroll over landet i sommer, begynner Taliban å øke stridshandlingene mot terrorgruppen Islamsk stat Khorasan-provinsen (ISKP).

Ifølge The Long War Journal (FWJ), har ISKP økt hyppigheten av angrep mot Taliban de siste to månedene. Ikke bare har ISKP stått bak en håndfull høyprofilerte selvmordsangrep mot myke mål som moskéer og sykehus, men også utført mindre, men flere improviserte bombe (IED)- og håndvåpenangrep mot Talibans militære styrker. Som svar har Taliban nå sendt mer enn 1000 krigere for å kjempe mot gruppen i Nangarhar-provinsen, et kjerneområde for ISKPs operasjoner i Afghanistan.

Ifølge Bill Roggio, redaktør i FWJ og seniorforsker i tenketanken Foundation for the Defense of Democracies og ekspert på jihadister, har mye av medierapporteringen fra Afghanistan post-Taliban-overtagelsen overdrevet trusselen fra ISKP, mens de ignorerer Talibans svært reelle fordeler i krigen mellom de to ekstremistgruppene.

I en analyse av styrkeforholdet mellom de to gruppene, konkluderer Roggio med at Taliban har fordelen på alle nøkkelområdene, bortsett fra ett. Taliban har statssponsorer, terrorallierte, regional støtte, en markert overlegenhet i våpen og antall, og kontrollerer hele Afghanistan. ISKP kan bare matche Taliban på ett område; deres vilje og standhaftighet til å kjempe og ikke gi seg.

ISKP er derfor en opplagt underdog når gruppen nå går opp mot Taliban. Uansett bør ikke USA og vestlige land ønske en Taliban-seier over ISKP, mener Roggio. Taliban fortsetter å støtte internasjonale terrorgrupper, som forsøker å styrte vennlige regjeringer og angripe Vesten. Talibans forhold til al-Qaida vedvarer, og har styrket seg etter 20 år med krig og til slutt seier i Afghanistan.

Roggio gir en sammenligning av styrkeforholdet mellom ISKP og Taliban, mens kampene mellom ekstremistene fortsetter å rase i Afghanistan.

Statlige sponsorer

Fordel: Taliban.

Pakistan og Iran har begge investert dypt i Taliban-prosjektet, og gitt gruppen trygg havn, våpen, økonomisk støtte og opplæring. Pakistan fortsetter absolutt sin støtte til Taliban etter USAs tilbaketrekning. Irans støtte var opprinnelig fokusert på å drive USA og NATO ut av Afghanistan, og det er uklart om Irans støtte vil avta eller fortsette i tiden fremover. Iran vil sannsynligvis fortsette et visst støttenivå for å opprettholde en viss grad av innflytelse. ISKP avviser imidlertid statlig sponsing, og Iran og Pakistan er begge ansett som fiender av gruppen. Statlig sponsing er en nøkkeldriver for et vellykket opprør, og ISKP har ingen statlige sponsorer.

Terrorallierte

Fordel: Taliban.

I tillegg til statssponsorene Pakistan og Iran, har Taliban støtte fra alle de mektige regionale terrorgruppene, inkludert men ikke begrenset til: al-Qaida, Pakistansk Taliban (TTP), Lashkar-e-Taiba, Jaish- e-Muhammad, Harakat-ul-Mujahideen, Ansarullah, Turkistan Islamic Party, Islamic Jihad Union, Jamaat Imam al Bukhari, og en rekke andre sør- og sentralasiatiske terrororganisasjoner. Taliban kan oppdrive tusenvis, om ikke titusenvis, av krigere om nødvendig i kampen mot ISKP, akkurat som de gjorde i sin seier mot den tidligere islamske republikken Afghanistan. ISKP, på sin side, forblir ensom uten regionale terrorallierte, ettersom gruppen insisterer på at deres allierte må sverge troskap til gruppens emir.

Naboland

Fordel: Taliban.

Med unntak av Tadsjikistan, som er motstandere av Taliban-regimet, presser alle Afghanistans naboer, inkludert Kina og Russland, for internasjonal anerkjennelse og humanitær støtte til Taliban-regimet. Imidlertid er det regionale synet om at disse nasjonene kan samarbeide med Taliban for å bekjempe jihadisttruslene som stammer fra Afghanistan, dypt feilslått. For eksempel er pakistansk Taliban (TTP) en alliert av afghansk Taliban. Det samme er Turkistan Islamic Party, som har som mål å drive med jihad i Kina. ISKP er en direkte trussel mot alle Afghanistans naboland, som forsøker å bruke Taliban til å bekjempe og beseire gruppen.

Antall

Fordel: Taliban.

Det laveste anslaget til Taliban-styrkene er 70.000, mens ISKP anslås å til ha flere tusen krigere i sine rekker. Men det nøyaktige antallet krigere for hver gruppe er umulig å fastslå med sikkerhet. Long War Journal har tidligere anslått at Taliban har godt over 100.000 krigere under sin kommando, og står fortsatt ved dette anslaget, gitt omfanget og hvor sofistikert Talibans sommeroffensiven for å ta kontroll over Afghanistan var. Taliban kan oversvømme sentrale slagmarker hvor kampen intensiveres, slik den begynner å gjøre i Nangarhar, mens ISKP har begrensede ressurser. Det gjenstår å se om et brutalt Taliban-angrep på ISKP øker eller minker rekrutteringspotensialet til sistnevnte.

Våpen

Fordel: Taliban.

Taliban skaffet seg en enorm mengde våpen da de ydmyket afghanske styrker under sin blitzovertagelse av Afghanistan i løpet av sommeren. Disse våpnene inkluderer små og tunge våpen, pansrede kjøretøy, inkludert stridsvogner, pansrede personellbærere og HUMVEE-er, artillerier, helikoptre og fly. Taliban har vært flinke til å tilpasse disse våpensystemene til slagmarken. ISKP besitter kun håndvåpen, og dere viktigste verktøy for å angripe Taliban har vært IED-er og selvmordsbomber.

Terreng

Fordel: Taliban.

Taliban har full kontroll over alle 34 provinser i Afghanistan, mens ISKP ikke kontrollerer noe land. Taliban kan ta bruk av ressursene i alle Afghanistans provinser; inkludert tropper, våpen, ammunisjon, drivstoff, mat og andre forsyninger. Taliban kan drive sykehus, rekrutterings- og treningssentre og militærbaser. De kan skattlegge lokalbefolkningen og grenseoverganger. ISKP, derimot, må operere hemmelig og er ekstremt begrenset i hvordan den kan støtte sine styrker.

Vilje til å vinne

Fordel: Uavgjort.

Viljen til å kjempe og til slutt vinne er kanskje den viktigste faktoren i denne kampen, ifølge Roggio. Dertil har begge gruppene vist en stor forpliktelse til å kjempe på lang sikt. Taliban viste en bemerkelsesverdig vilje til å kjempe i sin 20-årige krig mot USA, koalisjonen og den afghanske regjeringen. Taliban ble avskrevet i 2002 etter å ha lidd en rekke nederlag på slagmarken, og igjen i 2012 etter USA satte inn ekstra tropper i Afghanistan. Likevel vedvarte Taliban.

Etter sin markante seier over sommeren, viste Taliban igjen sin vilje til å vinne ved å overta motstandsbastionen i Panjshir på mindre enn to uker. Likevel er dette ett område hvor ISKP kan matche Taliban. ISKP har vedvart i nesten et tiår i Afghanistan til tross for dårlige odds. ISKP har ingen allierte eller statlige sponsorer, og har lidd en rekke nederlag mot Taliban. Gruppen er i mindretall, har dårligere våpen og ressurser, og rekrutteringsmassen er begrenset, i det minste for øyeblikket. Men likevel har ISKP holdt ut, noe som gjør den til en farlig fiende.

