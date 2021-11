annonse

Mange fotballspillere har kollapset og noen har dødd det siste halve året. Det vekker reaksjoner.

Resett skrev onsdag om nok et kollaps på fotballbanen. I kampen mellom Reading og Sheffield United tirsdag kveld kollapset United-spiller John Fleck i andre omgang.

Sjokkerte spillere holdt seg til hodet i det Fleck fikk oksygentilførsel. Han ble hastet til sykehus. Ifølge rapportene skal det gå bra med ham.

Kollapsen er en av mange det siste halve året, og har skapt mye forundring.

Den tyske avisen Berliner Zeitung publiserte derfor en oversikt for to uker siden der de fremla en liste over alle fotballspillere som har falt om på banen. I artikkelen ønsket avisen svar på hvorfor et «uvanlig stort antall profesjonelle og amatørfotballspillere har kollapset nylig».

Listen av spillere som har kollapset er lang. Noen av spillerne har også dødd.

Se listen under:

Vil ha etterforskning

Listen inkluderer Barcelona-stjernen Sergio Aguero som kollapset under en La Liga-kamp i forrige måned. Klubben har avkreftet rykter om at spissen kommer til å legge opp, men det er definitivt klart at han vil være ute av spill i flere måneder.

Også Norge har det vært drama. Sogndal-spiller Emil Pálsson måtte gjenopplives med hjertestarter i en kamp mot Sarpsborg tidligere i høst.

Men det er ikke bare fotballspillere som har kollapset.

Hockeyspilleren Boris Sádecký kollapset på isen i forrige måned. Få dager senere ble 24-åringen erklært død.

Hendelsen tirsdag kveld der United-spiller John Fleck kollapset under en Championship-kamp har nå fått mye oppmerksomhet i England. Tidligere Premier League-stjerne Matt Le Tissier mener nå at det er på tide å starte etterforskning.

– Hvor mange flere idrettsfolk må kollapse på banen før en etterforskning finner sted?, spør han på twitter.

Le Tissier spilte for Southampton i sin tid. Han er nå ekspertkommentator for Sky Sports.

How many more more sports people need to collapse on the pitch before an investigation takes place 🤷🏼‍♂️ — Matt Le Tissier🌸 (@mattletiss7) November 23, 2021

Hjertebetennelsesproblemer

Berliner Zeitung-artikkelen spekulerer ikke i om covid-vaksiner har noe å gjøre med de mange kollapsene i idretten og hjerteproblemene.

Imidlertid bemerker avisen at hjertemuskelbetennelse (myokarditt) kan oppstå i løpet av banale virusinfeksjoner og føre til «livstruende hjertearytmier».

Et «lite antall» vaksinerte mennesker har lidd av hjertebetennelsesproblemer som et resultat av vaksinen, ifølge en Wall Street Journal-rapport.

Forskere undersøker nå om at Pfizer- og Moderna-vaksinene «forårsaker de inflammatoriske hjertesykdommer myokarditt og perikarditt».

