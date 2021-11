annonse

Han er superstjerne og verdsatt til over en milliard. Flere klubber jakter på ham.

Erling Braut Haaland (21) har vært borte med hofteskade siden 19. oktober og 0-4-tapet for Ajax i mesterligaen.

Lørdag var den norske målmaskinen på 1,94 m tilbake da han ble byttet inn mot Wolfsburg for målscorer Donyell Malen.

Da hadde hans lagkamerater snudd 0-1 til 2-1.

Haalands skade gjorde at kraftspissen gikk glipp av Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamper mot Latvia og Nederland, samt flere viktige kamper for Dortmund, som ikke tok seg videre i Champions League. I Dortmund-leiren var det frykt for at han ikke ville spille mer dette kalenderåret, skriver NTB.

Dortmund-trener Marco Rose bekreftet fredag at Haaland var aktuell for spill mot Wolfsburg.

– Erling er med på spillerbussen i morgen. Han har utviklet seg godt de siste dagene. Han føler seg bra, men vi kan maks håpe på et kort innhopp i morgen, sa Marco Rose på en pressekonferanse.

Neste helg skal Haaland lag møte Bayern München står på motsatt banehalvdel.

