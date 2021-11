annonse

annonse

Et skolestyre i Toronto nektet fredsprisvinner å fortelle skoleungdom om IS-overgrep. Frykt for at en bokprat med fredsprisvinner Nadia Murad kunne skape islamofobi, var årsaken.

Skoleinspektør Helen Fisher mente at samtalen med Nadia Murad kunne «fremme islamofobi», skriver Aftenposten.

Bokpraten arrangeres av Tanya Lee, som sendte Fisher følgende e-post etter nekten av Murad:

annonse

«Den islamske stat er en terrorristganisasjon. Det har ingenting å gjøre med vanlige muslimer. Skolestyret burde være oppmerksomme på forskjellen.»

Nadia Murad var kun 14 år gammel da landsbyen hennes i Nord-Irak ble angrepet av terrorgruppen IS. Mesteparten av familien hennes ble drept, og selv ble hun tatt til fange og holdt som slave. Etter gjentatte mishandlinger og voldtekter, klarte hun å rømme tre måneder senere.

I etterkant har hun blitt et viktig vitne i kampen mot ekstremistene, og hennes stemme ble så sentral at hun vant Nobels fredspris i 2018.

annonse

Skoleinspektøren i Toronto ville imidlertid ikke høre noe av hva Murad hadde å fortelle. Hun mente at skolestyrets retningslinjer for hva slags lesestoff de ønsket å fremme, ikke var forenlig med Nadia Murads selvbiografi, der hun forteller om sin egen kamp mot ekstrem islamisme.

Fisher trakk samtidig støtten til en annen bokprat med advokaten Marie Henein. Dette fordi hun hadde vært forsvarer for TV-kjendisen Jian Ghomeshi, som i 2014 ble anklaget for et seksuelt overgrep mot sin ekskjæreste, noe han benektet.

Etter mye oppmerksomhet verden over gikk så skolestyret ut med følgende melding:

– Dette er bare en misforståelse, sier styrets talsmann, Ryan Bird.

Advokat Henein reagerer kraftig.

– Det finnes et ord for dette, og det er ikke «misforståelse», sier hun.

Kommentatorer mener skolestyret bevisst har straffet Henein og Murad fordi de kan forbindes med kontroversielle temaer.

– Denne saken med Marie Henein kan man kanskje avfeie som lite annet enn dypt klossete. Saken med Nadia Murad, derimot, kombinerer målbevisst kunnskapsløshet med intens fornærmelse, skriver kommentatoren Rex Murphy i Toronto-avisen National Post.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474