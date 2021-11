annonse

På Facebook har noen organisert seg i gruppen Demonstrasjon mot strømbudsjettet. Lørdag kveld holdt de demonstrasjoner i blant annet Oslo, Fredrikstad, Arendal, Kristiansand, Bergen, Vennesla og Skien.

I Arendal stilte angivelig ca. 25 personer opp. I kommentarfeltet uttrykkes det litt skuffelse over lavt oppmøte, men andre henviser til at lørdag og julebordssesong ikke er det beste tidspunktet å mobilisere folk.

Resett har vært i kontakt med primus motor Raymond Skorstad lørdag kveld.

– Hva håper dere å oppnå?

– Vi håper å oppnå at regjeringen gjør mer for å få senket den totale strømregningen eller kompensere for økningen på et hvis. Politikerne får slåss om hvordan det skal gjøres, vårt mål er at den totale strømregningen som folk ser nå skyte i været, blir redusert på en eller annen måte inntil strømregningen blir «normale» igjen, sier han.

– Blir det flere demonstrasjoner fremover?

– Det blir flere demonstrasjoner. Dette var kun en forsmak og et litt hastverkspreget opplegg da de har budsjettforhandlinger på Stortinget nå. Vedum har jo forslått halvering av el-avgiften de tre første månedene neste år, og det er jo en dråpe i havet. Vi håper at de andre stortingspartiene forlanger mer.

Resett kjenner ikke til hvordan oppmøtet var i de øvrige byene hvor demonstrasjonene var varslet lørdag kveld, men vi har fått tilsendt et bilde fra den vesle plassen Vennesla som viser 10-15 personer som hadde trosset kulde og lørdagskveld og møtt opp med plakater.

Facebook-gruppen har i underkant av 8.000 medlemmer.

Skorstad sier aksjonen har utspring i advokat Olav Syltes åpne gruppe «Vi som krever billigere strøm». Den gruppen har angivelig over 115 900 medlemmer.

– Sylte opprettet den private gruppen “Demonstrasjon mot strømbudsjettet” for i første omgang å demonstrere mot regjeringens forslag til strømbudsjett, som vi mener er latterlig, sier Skorstad.

Han opplyser at neste demonstrasjon er i Oslo på Eidsvoll plass onsdag 1. desember kl 10. Deretter vil de planlegge flere demonstrasjoner utover vinteren, den første om ca. en måned.

– Dato er ikke satt, vi trenger å planlegge endel, sier ildsjelen.

Høye strømspriser har blant annet sammenheng med de mange utenlandskablene som knytter Norge til det europeiske kontinentet. Den politisk styrte overgangen til mer ustabile kraftkilder som sol- og vindkraft er en annen faktor.

