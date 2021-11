annonse

Den avgåtte stortingsrepresentanten Eva Kristin Hansen har hevdet at hun ikke viste at hun ikke hadde rett på fri pendlerbolig og at Stortingets administrasjon aldri opplyste om dette. Men en epostutveksling som nå er kommet offentligheten i hende, tyder kanskje på at hun visste.

Slik tolker i det minste Aftenposten det etter overskriften deres å dømme: «Tidligere stortingspresident unnlot å opplyse om boligen i Ski.»

– Jeg er ingen kjeltring, var blant Eva Kristin Hansens forsvar mens hun fortsatt kjempet for å bli i posten etter Adresseavisens avsløringer om at hun hadde mottatt gratis pendlerbolig i Oslo fra 2014-2017 selv om eide bolig sammen med sin mann 29 km unna i Ski. Hun oppga at hun bodde i et rom hos Trond Giske i Trondheim.

Så sa hun at det var for å hjelpe ektemannen å kjøpe bil at hun kjøpte seg inn i boligen. Det er uklart hva hans behov for bil hadde å gjøre med at hun bodde i huset. Til slutt valgte hun likevel å gå av, men har hele tiden hevdet at hun ikke gjorde noe galt.

Nå er en epost lekket eller på annen måte kommet Aftenposten i hende.

«I 2017 ble Eva Kristin Hansen spurt om hun pendlet til et annet sted enn der hun var skattemessig bosatt. Det var i Trondheim. En hittil ukjent e-post viser at hun unnlot å opplyse om huset i Ski,» heter det i ingressen til Aftenposten.

Hansen har skyldt på Stortingets administrasjon, men de har på sin side hevdet at reglene var klare hele tiden. Direktør Marianne Andreassen mener Hansen ikke skulle hatt pendlerbolig, fordi hun disponerte en bolig under fire mil fra Stortinget. Hansen hevder hun ikke har fått vite hvordan reglene praktiseres.

Plutselig dukker det nå opp en epost-utveksling mellom Hansen og en rådgiver i Stortingets administrasjon som styrker administrasjonens versjon. Aftenposten opplyser ikke hvor og hvordan de har fått tak i epostene.

Men de er avslørende. Aftenposten skriver at de «har fått innsyn» i en e-post Hansen sendte til Stortingets administrasjon 3. februar 2017. Da hadde administrasjonen etterlyst hennes skjema for 2016. Hansen svarer:

Hei, jeg har vært sykmeldt siden slutten av mai og har ikke tilgang til stortingsPC. Får derfor ikke opp skjema. Men for ordens skyld; jeg disponerer leiligheten alene og har mannen min med meg innimellom. Gi tilbakemelding hvis jeg trenger fylle ut noe utover dette. Men da må dere sende meg skjema. Eva Kristin Hansen

Hei Eva Kristin, Takk for svar! Jeg noterer at du disponerer boligen selv. Det du også skal svare på i skjema er om du har egen bolig på hjemstedet (skattemessig bosted) som er til din disposisjon hele tiden, og om du pendler til en annen adresse enn denne? Trenger ikke skjema hvis du kan svare på dette i e-post. Rådgiver i Stortingets administrasjon

Hei, igjen. Jeg har bolig i Trondheim som jeg disponerer fullt og helt. Eva Kristin Hansen

Det kan i denne epostutvekslingen se ut som Hansen blir spurt direkte om hun pendler til en annen adresse enn den i Trondheim der hun er skattemessig bosatt. Men svaret er kort og slår simpelthen fast, uten å nevne at hun jo faktisk bor mestepartene av tiden i Ski sammen med ektemannen: «Jeg har bolig i Trondheim som jeg disponerer fullt og helt.»

Hansen har hyret inn Norges mest profilerte advokat, John Christian Elden, til å snakke sin sak.

– Hva er grunnen til at Hansen ikke opplyste om boligen i Nordre Follo i 2017, da hun fikk spørsmål om hun pendlet til en annen bolig enn den i Trondheim? – Hun har ikke pendlet til annen bolig enn den i Trondheim. Det var heller ikke et spørsmål Stortinget savnet svar på i mailkjeden denne dagen, svarer Elden.

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474