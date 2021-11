annonse

En plakat som ble sendt rundt på sosiale medier i helgen viser bilde fra Karl Johan med teksten: «Media svikter folket. 5000 gikk rolig med fakler i Oslo 20.11.21».

«World Wide Rally For Freedom» arrangerte en demonstrasjon i Oslo. Som en del av en verdensomspennende aksjonsdag mot koronadiktaturet, for frihet og demokrati. Men media var helt tause.

Det ble ikke nevnt med ett eneste ord at det finnes en opposisjon til myndighetenes virustiltak. Resett ble ikke varslet, og den eneste som forhåndsomtalte demonstrasjonen var Steigan.

Bjørn Nistad skriver på Steigan at pressen kom med krigsoverskrifter om voldelige korona-demonstrasjoner i andre land, og var tause om en fredelig i Oslo sentrum. Han mener at denne type fortielser og selektiv rapportering faktisk minnet om forholdene i Sovjetunionen.

– Demonstrasjonen fikk liten eller ingen omtale i de store mediene, skriver redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, og legger til:

– Det er et godt spørsmål, som dessverre traff Nettavisen også. Den (dårlige) unnskyldningen er at vi har tynn bemanning i helgene, men det er et faktum at demonstrasjonen som samlet tusenvis av demonstranter foregikk bare noen kvartaler unna landets største redaksjoner.

Men Filter Nyheter var der.

Harald Klungtveit påstår at det ikke var så mange demonstranter. Han mener at motstandere av vaksiner og andre koronatiltak aldri har klart å mobilisere til noe i nærheten av oppmøtet Nettavisen beskriver.

Klungtveit er redaktør i Filter Nyheter. Han skriver at de har kikket på egne bilder, og tror at det var nær 400 personer tilstede, i alle fall ikke så mange som 500. Men han innrømmer at det er umulig å vite. Det begrunner han med at det er vanskelig å skille forbipasserende fra demonstranter. Likevel er Klungtveit sikker på at det ikke var tusen deltakere, og definitivt ikke flere tusen.

Filter Nyheter skriver også et lite avsnitt om demonstrasjonen.

Der kan Harald Klungtveit fortelle at en av talerne kalte det norske vaksinasjonsprogrammet og andre tiltak for «terror mot våre barn» og «apartheid», og knyttet koronahåndtering både til konspirasjonsteorien om «Great Reset» og til satanisme.

– Dette er forgiftning. Dette er dyrets merke, dette er satanisme! het det fra podiet på Jernbanetorget.

Han skriver også at flere av demonstrantene bar gule stjerner på skulderen som er ment å sammenligne norske myndigheters tiltak mot covid-19 med Nazi-Tysklands jødeforfølgelse.

