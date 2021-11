annonse

Bedyrer at det er rom for ulike meninger i Den norske kirke.

Nylig vedtok Kirkemøtet, som er det øverste demokratisk valgte organet i Den norske kirke, med overveldende flertall å oppfordre til å stanse ytterligere leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel. Bare 2 av 105 delegater stemte i mot.

Vedtaket er blitt møtt med kraftige protester og kritikk. Allerede dagen etter vedtaket meldte hele 434 personer seg ut av kirken. FrP-leder Sylvi Listhaug har også gått hardt ut mot kirken, og bedt de geistlige slutte å oppføre seg som et politisk parti, noe hun også har fått støtte for utenfor FrP.

Bør Kirken blande seg inn i betente politisk spørsmål?

Preses Olav Fykse Tveit i Den norske kirke gjentar ordrett en tidligere uttalelse om klimakrisen når han blir stilt til veggs av Resett.

– Hvordan rettferdiggjør dere å gjøre opp standpunkt i et så politisk spørsmål?

– Klimakrisen er den største utfordringen menneskeslekten noen gang har møtt. Vi må møte den sammen – i felles arbeid for vår felles fremtid på den ene kloden Gud har gitt oss. Kirkemøtet peker på det ansvaret vi har som enkeltpersoner og som samfunn, og som kirke, i så måte.

Norge som foregangsland

Det er ingen garanti for at oljeetterspørselen forsvinner om Norge slutter med oljeutvinning. Mange frykter at oljekutt i Norge kun vil lede til at regimer som Saudi-Arabia får økt makt og innflytelse, uten at det faktisk kuttes i globale klimautslipp. Samtidig brukes olje til mer enn bare drivstoff. Petroleum utgjør en ingrediens i svært mange husholdningsartikler, og i produksjon av matvarer for eksempel.

Likevel mener Tveit at Norge kan være et foregangsland på oljekutt.

– Norge kan ikke redde verden alene, men vi har en mulighet til å lede an for resten av verden. Det er et ansvar vi bør ta. Hele verden må stå sammen om å skifte fra fossil energi til grønn energi, og redusere utslippene våre. Oljealderen går mot slutten, og vi vil på sikt måtte finne alternative måter å løse alle oppgaver som i dag løses av olje og gass, fastslår han.

Vil ha «lyttende holdning»

Tveit henviser til kirkemøtets vedtak.

– Vedtaket er formulert slik: Kirkemøtet vil «be den norske regjeringen lytte til anbefalingen fra IEA’s rapport NetZero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector, May 2021 om å stanse ytterligere leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel». Det er formulert slik fordi det er regjering og politikere som må finne løsningen på hvordan vi som norsk samfunn skal kunne være med på å oppfylle våre forpliktelser internasjonalt, forklarer han, og understreker:

– Vi ber ikke om umiddelbar letestopp, og heller ikke om at man skal slutte å utvinne olje der det allerede er aktivitet i dag, men om en lyttende holdning fra norske myndigheter til budskapet fra det internasjonale samfunnet og ekspertisen om hva som står på spill.

– Hva vil dere si til alle kristne, alle deres medlemmer, som er politisk uenige i dette standpunktet, og eventuelt til kristne oljearbeidere som opplever dette som negativt? Skal dere ikke være en kirke for alle?

– Spørsmålet om leting etter mye felt med olje og gass er en av mange utfordringer på veien mot å nå klimamålene. De som arbeider i petroleumssektoren i Norge gjør en svært stor innsats for verdiskaping for det norske samfunnet. Samfunnet trenger kunnskapen og kompetansen til de som arbeider i oljenæringen, også i omstillingen i det grønne skiftet, svarer Tveit.

Rom for uenighet

Han insisterer på at det er rom for uenighet i kirken.

– Det er rom for mange ulike politiske meninger innenfor Den norske kirke – det var det før dette vedtaket og det er det fortsatt etterpå. Noen av de som var samlet på Kirkemøtet forrige uke er aktive i ulike politiske partier. Men deres engasjement springer ut av kirkens tro og håp for hele verdens fremtid, og hvordan vi som fellesskap i Norge må ta ansvar sammen, ikke bare hva som skjer med én næring, avslutter Tveit.

