Beijing og Moskva har blitt enige om å iverksette nye fellesoperasjoner og kamptrening for «å motvirke USA».

South China Morning Post melder at Kina og Russland har styrket sine forsvarsbånd, i et trekk for å motvirke det de hevder er en «økende militær trussel fra USA».

I et virtuelt møte tirsdag signerte Russlands forsvarsminister, Sergei Shoigu, og hans kinesiske motpart, Wei Fenghe, et veikart som vil utvide landenes militære samarbeid i Asia-Stillehavet med strategiske øvelser og felles patruljer.

– Kina og Russland har vært strategiske partnere i mange år. I dag, i forhold med økende geopolitisk turbulens og økende konfliktpotensial i ulike deler av verden, er utviklingen av samhandlingen vår spesielt relevant, sa Shoigu.

Økt amerikansk militært tilstedeværelse

USAs største rivaler i det internasjonale systemet opplyste at avtalen var nødvendig for å bekjempe en «betydelig økning» i antall amerikanske bombeflyoperasjoner, som har blitt utført nær begge nasjoner.

– Denne måneden, under U.S. Global Thunders strategiske styrkeøvelse, øvde 10 strategiske bombefly på et scenario for å bruke atomvåpen mot Russland, praktisk talt samtidig fra vestlig og østlig retning, sa Shoigu.

Den russiske forsvarsministeren hevdet også at USA har økt antallet bombefly over Okhotskhavet, en vannmasse som ligger mellom Russland og Kina.

– I et slikt miljø blir den russisk-kinesiske koordineringen en stabiliserende faktor i globale anliggender, sa Shoigu.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet vil de to nasjonene delta i felles kamptrening og strategiske øvelser både i luften og til sjøs.

Mer samarbeid

Den nye avtalen kommer etter at Kina og Russland allerede engasjert seg i flere felles operasjoner i Øst-Asia-regionen, inkludert så sent som fredag ​​da to russiske Tu-95MS strategiske bombefly og to kinesiske H-6K strategiske bombefly gjennomførte en felles patrulje over Japanhavet og Øst-Kinahavet.

De to nasjonene gjennomførte i tillegg en felles marineøvelse i Japanhavet forrige måned.

Økte bånd mellom Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping kommer på et tidspunkt hvor begge lands forhold til USA over økte geopolitiske spenninger i Øst-Asia-regionen ikke har vært så dårlig siden Den kalde krigen.

