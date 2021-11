annonse

Den noe underlige historier er rapportert av NTB.

Det var i Lübeck i Tyskland at omlag femti mennesker hadde blitt vaksinert før politiet fikk stoppet det bisarre opptrinnet. Eieren av flyplassen i Lübeck tilbød egenutviklet vaksine til reisende.

Lübeck flyplass eies av entreprenøren og legen Winfried Stöcker, som selv har utviklet koronavaksinen som ble delt ut. Kontoret hans bekreftet i april 2020 at vaksinen var under utvikling, og at Stöcker testet den på seg selv, skriver NTB.

Da politiet ankom stedet var omkring 80 personer samlet utenfor flyplassen. Omtrent 150 mennesker, som ville bli vaksinert, ventet ved innsjekken.

Nach bisher nicht bestätigten Informationen wurde der nicht zugelassene Corona-Impfstoff des Unternehmers Winfried Stöcker verabreicht. pic.twitter.com/n6GgqoJ6Ad — 💙 Detlef 💙 (@sgt_flower) November 27, 2021

Ettersom vaksinen ikke er godkjent for bruk, var kampanjen ikke overraskende et brudd på den tyske legemiddelloven. Politiet tok beslag i vaksineprøver, brukte kanyler og lister over personer som hadde fått vaksinen. Politiet anslår at om lag 50 mennesker hadde blitt vaksinert før det ble stoppet.

Es wurde offenbar ein nicht zugelassener Impfstoff im Gebäude des Stöcker Flughafens in Lübeck in (GF Winfried Stöcker!!!) verabreicht 🧐.

"Beamte des 4. Polizeireviers Lübeck konnten gg. 15 Uhr circa 80 Personen v dem Flughafengebäude feststellen. Die Zahl war stark zunehmend." pic.twitter.com/jkWg4rwVIC — 🌻Ab durch die Mitte🌻 (@Division1979) November 27, 2021

