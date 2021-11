annonse

På bakgrunn av den svært alvorlige forbrytelsen, fattet Utlendingsnemnda et varig utvisningsvedtak overfor utlendingen i 2007, og i juli 2014 ble han uttransportert fra Norge til Pristina i Kosovo.

Returnerte

I oktober 2021 klarte utlendingen å vende tilbake til Norge ved å benytte seg av et ettergjort og/eller forfalsket reisedokument.

I forbindelse med en politikontroll på Teisen i Oslo 19. oktober 2021, fremviste utlendingen et falskt gresk pass og ID-kort. Han ble derfor pågrepet og varetektsfengslet.

Oslo tingrett

Hovedforhandling ble avholdt medio november 2021, og utlendingen erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

Aktor la ned påstand om at utlendingen måtte dømmes til fengsel i 13 måneder, mens forsvareren hevdet at utlendingen måtte behandles på mildeste måte.

I tingretten erkjente utlendingen straffeskyld for å ha brutt innreiseforbudet, samt at han var klar over at de greske reisedokumentene han hadde anskaffet var falske.

Utlendingen medelte retten at han tidligere har sonet ti år fengsel i Norge, hvorav to år i Ringerike fengsel.

Under soningstiden i Norge, fikk han blodpropp i beina. Han ble operert for dette på Haukeland sykehus, hvorpå han nå i ettertid beskylder legene for å ikke ha sydd ham forsvarlig sammen igjen.

Utlendingen er derfor av den oppfatning at han ikke fikk den nødvendige oppfølgningen etter operasjonen, og at dette resulterte i alvorlige komplikasjoner.

Han fant derfor ingen annen løsning enn å returnere til Norge, hvor utlendingen er sikker på at han får den nødvendige adekvate medisinske hjelpen i den tiden som kommer. I den forbindelse, er utlendingen fullstendig klar over at han brøt det varige innreiseforbudet til Norge.

Straffeutmåling

I denne saken skal det utmåles straff for et tilfelle av overtredelse av innreiseforbudet, samt et tilfelle av å ha benyttet et forfalsket dokument.

Tingrettsdommer, Nini Ring, konkluderte at en passende straff for utlendingen ble satt til fengsel i 13 måneder, i samsvar med aktors påstand.

Dommen var enstemmig.

Kommentar

I løpet av de 13 månedene utlendingen nå må sitte innesperret i Norge før han igjen vil bli returnert til sitt hjemland, har han et hav av tid til å eventuelt få undersøkt og behandlet alle sine psykosomatiske lidelser.

I tillegg, om utlendingen ønsker det, vil han få fri tilgang til tannlege med mer.

