Ursula von der Leyen sier det er en kamp mot klokken å få oversikt over coronavarianten omikron, slik at man – om nødvendig – kan modifisere vaksiner.

– Forskere og vaksineprodusenter må ha to til tre uker for å danne seg et fullstendig bilde av mutasjonene til denne omikronvarianten, sa EU-kommisjonens leder under et besøk i Riga søndag.

Hun anmodet også folk om å ta smittevernregler på alvor og gi forskerne tid til å forstå omikronstammen.

– Vi må kjøpe oss tid, sa hun, og ba folk til å la seg vaksinere, bruke munnbind og holde avstand til hverandre.

