Det kommer fram i en risikorapport publisert søndag formiddag.

Omikron-varianten av koronaviruset er ennå ikke påvist i Norge, men FHI utelukker ikke at den alledere er kommet.

Smitteverndirektør Frode Forfang i FHI sier at den nye koronavarianten omikron er påvist hos 13 personer på fly fra Sør-Afrika som landet i Nederland fredag. Av de 600 passasjerene på flyene, har 61 testet positivt for korona.

Det er sannsynlig at varianten er mer smittsom enn deltavarianten og vil spres til Norge, skriver FHI. Men de mener det så lang er lite sannsynlig at varianten gir mer alvorlig sykdom. FHI har forsterket samarbeidet med medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene og kommunelegene i landet om å oppdage omikron-varianten.

Den sørfrikanske legen som varslet myndighetene om den nye Covid-19 varianten rapporterte tidligere at den nye varianten gir «uvanlige, men milde» symptomer.

– Det var unge mennesker med ulik bakgrunn og etnisitet som opplevde intens trøtthet, og en seksåring med høy puls, forteller hun. Ingen hadde mistet smak- eller luktesansen, sa Dr. Angelique Coetzee, styremedlem i den Sør-Afrikanske legeforeningen.

I vurderingen skriver FHI at viruset som forårsaker covid-19, SARS-CoV-2, er under stadig utvikling. Varige endringer i virusets arvestoff, RNA, har gitt viruset endrede egenskaper, og dette har fått konsekvenser for epidemien og smittevernet.

I sommer overtok deltavarianten som dominerende variant i Norge. Den har større spredningsevne, både fordi smittsomheten er høyere enn tidligere varianter og fordi vaksinerte er litt mindre beskyttet mot den.

Fra midten av august steg antallet påviste tilfeller og innleggelser for covid-19. Årsakene er sannsynligvis økt kontakt mellom folk etter sommerferien og fjerningen av de siste kontaktreduserende tiltakene. Sesongeffekten og den gradvise svekkelsen av vaksinebeskyttelsen mot smitte har sannsynligvis også betydning.

Det er ukjent hvor omikronvarianten oppsto, og usikkerhet rundt hvor utbredt den er.

– Den er ikke påvist i Norge ennå, men det er en mulighet for at den kan ha kommet også til Norge uten at den er påvist, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Omikronvarianten ser ut til å forskyve deltavarianten som dominerende variant i Sør-Afrika. Det tyder på at omikronvarianten har høyere spredningsevne enn deltavarianten i befolkningen der.,

– Det er fortsatt veldig begrenset kunnskap om denne nye varianten. Det er derfor stor usikkerhet om variantens egenskaper og den videre utviklingen. Kunnskapen vil øke dag for dag framover, sier Stoltenberg.

Spres til Norge

Det er sannsynlig at omikronvarianten er mer smittsom enn deltavarianten og vil spres til Norge.

– Det er for tidlig å vurdere hvor godt vaksinasjon beskytter mot smitte med omikronvarianten, men vi regner med fortsatt beskyttelse mot alvorlig sykdom, sier FHI-direktøren.

Det er satt i gang en rekke tiltak for å håndtere utviklingen. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende, meldes det.

