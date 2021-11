annonse

Det foregår en stor debatt i England rundt de mange kollapsene på fotballbanen den siste uken.

I løpet av tre dager kollapset tre fotballspillere på banen. Tirsdag kollapset Sheffield United-spiller John Fleck i en kamp mot Reading. Fleck lå på bakken og ristet og måtte ha oksygentilførsel.

Dagen etter kollapset Sherrif Tiraspol-spiller Adama Traore i en Champions League-kamp mot Real Madrid.

Torsdag skjedde det igjen. Wigan-spiller Charlie Wyke kollapset på trening og ble hastet til sykehus.

Kuttet direkte-sending

Tidligere Premier League-stjerne, og nå ekspertkommentator hos Sky Sports, Matt Le Tissier, er en av dem som har reagert. I en melding på Twitter mente han at de mange kollapsene i fotballen burde etterforskes.

– Hvor mange flere idrettsfolk må kollapse på banen før en etterforskning finner sted? spurte han på Twitter.

Han fikk støtte av en annen tidligere fotballstjerne. Trevor Sinclair er også ekspertkommentator, og var med i Talksport-studio da de diskuterte kollapsen til John Fleck.

– Jeg tror alle ønsker å vite om han hadde tatt coronavaksine, sa Sinclair.

I det han sa det kuttet Talksport direkte-sendingen.

Sinclair ga seg imidlertid ikke.

Etter å ha blitt avbrutt av Talksport tok han til Twitter og stilte samme spørsmål.

– Alle jeg snakker med om disse hjerteproblemene som fotballspillere lider av (som bekymringsverdig nok ser ut til å skje mer regelmessig), er de knyttet til covid-vaksiner eller ikke??, skrev han.

