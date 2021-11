annonse

annonse

Fra 1. desember skal Frontex bistå i å overvåke kystlinjen langs Den engelske kanal for å stanse migranter i å ta seg over til Storbritannia.

Et Frontex-fly skal patruljere hele døgnet over et område som strekker seg fra Frankrike til Nederland. Dette opplyser den franske innenriksministeren Gérald Darmanin søndag kveld, melder NTB.

Nyheten kommer etter et møte Darmanin hadde med innenriksministrene fra Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia søndag.

annonse

Ministrene møttes i havnebyen Calais i Frankrike for å diskutere hvordan de kan hindre migranter i å ta seg over til Storbritannia ved å krysse Den engelske kanal.

Møtet ble holdt uten at Storbritannia var invitert. Dette fordi statsminister Boris Johnson har hisset på seg Frankrike ved å be landet hente tilbake alle migranter som tar seg til Storbritannia over Kanalen.

Etter søndagens møte sa Darmanin at Frankrike «ønsker å jobbe med våre britiske venner» for å finne en løsning på migrantkrisen.

annonse

For få dager siden druknet 27 mennesker i forsøket på krysse over fra Frankrike til England i en oppblåsbar båt.

Den britiske innenriksministeren Priti Patel har advart mot at mangel på samarbeid med Europa kan føre til enda verre tragedier i Kanalen i vinter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474