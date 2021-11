annonse

Frps nestleder Ketil Solvik-Olsen krever reforhandling av kontraktene som gjør at norsk strøm automatisk går til kontinentet så lenge prisen er høyest der.

Så langt i år har Norge netto eksportert 15,5 TWh, og det tilsvarer årsforbruket til rundt 800.000 norske husstander.

Søndag er det duket for nok en rekord, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Prisen folk må betale, vil da være rundt 3 kroner for hver kilowattime.

– Vårt kraftsystem er ikke laget for at tyskere skal fyre opp sitt land på vindkraft og stole på at Norge redder dem når det ikke blåser, sier Ketil Solvik-Olsen til NRK.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at Norge er nødt til å følge opp sine forpliktelser, og mener de i stor grad har tjent landet godt.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har i valgkampen sagt at de vil styre strømeksporten.

– Vi må ha priser som nærmer seg de i Europa for å hindre eksporten dit. Vi må ha en del timer med priser som er omtrent like som i Europa for å beholde kraften i Norge, sier kraftmarkedsanalytiker Marius Holm Rennesund til NRK.

