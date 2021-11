annonse

NTNU-rektor Anne Borg innstiller på at Øyvind Eikrem skal få avskjed. Saken skal opp onsdag 1. desember i styret ved NTNU. Jusprofessor Olav Torvund er sjokkert over NTNUs håndtering av saken.

Det hele startet med et intervju førsteamanuensis Øyvind Eikrem ga til Resett i 2018. Det reagerte kollegaer av ham på og en prosess ble igangsatt, som Eikrem oppfattet som et forsøk på å kneble hans ytringsfrihet. Tidligere i år ble det kjent at ansettelsesutvalget ved Eikrems fakultet ved NTNU innstilte på å gi ham avskjed.

Styret ved NTNU skal behandle saken 1. desember. Men den endelige innstillingen ble holdt skjult for Eikrem og hans advokat.

«I over to døgn hadde førsteamanuensis Øyvind Eikrem og hans advokat, Christoffer Hjelde, bare tilgang til en sterkt sladdet versjon av saksframstillingen i avskjedssaken mot ham, der både rektors innstilling og rektors vurderinger var mørklagt for ham,» skriver Khrono.

Advokaten klaget på sladdingen på formiddagen torsdag 25. november, og først da avisen Khrono hadde henvendt seg til NTNU-ledelsen med spørsmål om hemmeligholdet og Eikrems mulighet for kontradiksjon, snudde NTNUs ledelse og ga Eikrem innsyn i både innstilling og vurderingene til rektor.

Det som fremkommer er at rektor Anne Borg innstiller på å avskjedige Øyvind Eikrem, i tråd med det ansettelsesutvalget ved fakultet hans også har vedtatt.

Khrono har sendt den sladdede versjonen av saksframlegget i Eikremsaken til Olav Torvund, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

– NTNU burde ha nøyd seg med å si at Eikrem har ytringsfrihet, og parkert saken der. Da hadde den sannsynligvis vært glemt for lenge siden. Nå står den som en stor skamplett for NTNU, sier jusprofessor Olav Torvund.

– Jeg forsvarer ikke det Eikrem påstås å ha sagt, men hans rett til å si dette, skriver Torvund til Khrono.

Når det gjelder statsansattelovens § 26 bokstav b skriver rektor ifølge Khrono:

«Rektors vurdering er at Eikrem «grovt har krenket sine tjenesteplikter», jf. statsansatteloven § 26 bokstav b. Bakgrunnen for dette er at Eikrem har opptrådt på en måte overfor kolleger og studenter som har hatt negative følger for deres arbeids- og læringsmiljø, og som i tillegg representerer brudd på Eikrems lojalitetsplikt. Han har også opptrådt på en måte som er i strid med allment aksepterte normer for atferd.»

Når det gjelder statsansattelovens § 26 bokstav d skriver rektor:

«Vurdering etter statsansatteloven § 26 bokstav d Rektors vurdering er at Eikrems befatning med den anonyme Facebook-profilen representerte «utilbørlig adferd», og at denne adferden «bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen» som førsteamanuensis i psykologi ved ISA, NTNU, jf. statsansatteloven § 26 bokstav d. På bakgrunn av rapporten fra SVW av 15. april 2021 er det overveiende sannsynlig at Eikrem hadde tilgang til å disponere den anonyme Facebook-profilen, herunder til å publisere innlegg og kommentarer, og gi «likes». Det understrekes at med begrepet «disponere» over Facebook-profilen, menes at Eikrem hadde brukernavn og passord til denne, og at han dermed hadde tilgang til å anvende profilen som sin egen. Det er videre rektors vurdering at undersøkelsen til SVW har avdekket graverende forhold som må legges til grunn også etter et skjerpet beviskrav, og at det dermed foreligger kvalifisert sannsynlighetsovervekt for denne konklusjonen. På denne bakgrunn kan Eikrem holdes ansvarlig for de omstridte ytringene uavhengig av hvem som rent faktisk har foretatt publiseringen (Vår uthevelse, red.anm). Eikrem hadde tilgang til å disponere Facebook-profilen, herunder til å publisere innlegg, kommentarer og «likes», men forholdt seg passiv til situasjonen og gjorde ingen ting for å stoppe spredningen av de fremmedfiendtlige og hatefulle ytringene.»

Uenig

– Så langt jeg kan se har ikke noe av dette blitt sagt i hans rolle som ansatt ved NTNU. Man har rett til å uttale seg til Resett og til andre medier, og man har rett til å ha og gi uttrykk for kontroversielle og politisk ukorrekte standpunkter, sier Torvund, og legger til:

– Det er første gang jeg ser gjengitt de utsagn han påstås å ha skrevet på Facebook. Jeg har ikke vurdert dem inngående. Men det er i alle fall ikke åpenbart at disse er lovstridige, selv om de er usmakelige. Uansett: De er fremsatt under et pseudonym som ikke knytter noen person til NTNU, og det man måtte si og uttrykke som privatperson er i utgangspunktet arbeidsgiver uvedkommende.

Torvund fortsetter:

– Jeg kan ikke se at det i saken er noe som f.eks. har blitt sagt i undervisningen. At studenter kan være skeptiske til en kontroversiell underviser som det har blitt mye bråk rundt, ser jeg ingen grunn til å legge vekt på.

Torvund mener at med den behandling Eikrem har blitt utsatt for, har han full forståelse for at han har lite tillit til ledelsen og til kolleger.

– Her beordrer ledelsen, på et særdeles tynt grunnlag, at man skal undersøke hans jobb-PC for å undersøke om han kan ha skrevet noe på sosiale medier som ikke har noe med hans stilling å gjøre. Vi kan lese om at andre ansatte spionerer på ham for å se hvilke nettsider han er logget inn på, og rapporterer dette til ledelsen. Ingen kan ha tillit til en slik ledelse eller slike kolleger, sier jusprofessoren.

Vil kjempe

Til Resett sa Øyvind Eikrem for noen dager siden at han er kampklar og ikke har tenkt til å gi seg. NTNU har mottatt et tilbud fra Eikrem og hans advokat om en løsning. Men det har blitt avslått av NTNUs rektor.

– Advokat Hjelde fra Forskerforbundet og jeg kommer til å møte 1. desember kl. 1400. Vi skal da få 20 minutter til å legge fram vårt syn på saken. Så er det opp til NTNUs styre, sa Øyvind Eikrem til Resett.

Han ser ingen grunn til at han skal miste jobben.

– Mitt syn har hele veien vært at det selvsagt ikke finnes noe grunnlag for avskjed fra min faste stilling ved NTNU.

Eikrem fastslo videre at dette er den eneste rimelige konklusjonen basert på sakens papirer.

Men hvis han ikke får medhold her, så tar han garantert saken videre til domstolene.

– Folk skal ikke avskjediges fra sin stilling på universitetet fordi man har mektige fiender som jobber med å få en fjernet uten saklig grunn, sa Eikrem.

