annonse

annonse

I et intervju i Resett avslører preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, hva som troner på toppen av hans liste over de største utfordringene menneskeslekten noen gang har møtt. Men han tier om resten av topplista. Det gjør meg nysgjerrig. Kan han være så snill å gi oss resten av den rangerte lista?

«Klimakrisen er den største utfordringen menneskeslekten noen gang har møtt.»

Dette sier Olav Fykse Tveit, preses i Den norske Kirke, i et intervju i Resett.

annonse

Fykse Tveit skal ha ros for å stille opp i dette intervjuet. Han kommer helt sikkert til å høste mye kritikk for det fra diverse hold. Vi får bare håpe han holder ryggen rak, og at han klarer å få noen til å innse hvor viktig det er å møte dem man er uenig med.

Når det er sagt: Sitatet over viser tydelig at dette er noe presesen har tenkt over. At andre utfordringer Adams slekt har møtt (og fortsatt møter) er vurdert for denne “gjeve” førsteplassen, men at ingen av dem nådde helt opp. Jeg er likevel nysgjerrig på de neste plassene i denne topplista hans.

Hvor havnet for eksempel kommunisme? Med sine 100 millioner drepte til nå, er denne politiske dogmen/ideologien tydeligvis ikke ille nok til å innta førsteplassen. Men klarte den å klatre opp til topp 5?

annonse

Eller hva med islam som politiske dogme/ideologi? Den kan vise til minst 600 millioner drepte til nå, og den er en faktor i en stor andel av konfliktene vi har i verden i dag. Likevel syns presesen at denne utfordringen ikke kan måle seg mot klimakrisen. Men hvor havnet den på lista?

Eller hva med fascismen og nazismen, som stod for groteske gjerninger i forrige århundre?

Og hvordan gjør malaria det på preses liste? Den regnes i dag som naturens verste seriemorder, og tar en snau halv million liv i året (ned fra ca. en million for 15 år siden). Hvor stor er den utfordringen sammenlignet med klimakrisen?

Svartedauden tok livet av mellom 75 og 200 millioner mennesker for noen århundrer siden. Hvor ille var denne utfordringen sammenlignet med klimakrisen?

Verden har i dag et arsenal av kjernefysiske våpen klare til aksjon. Disse har potensial til å utslette kanskje over 99% av alle mennesker på jorda. Er dette en utfordring som ble vurdert av presesen? Hvilken plass havnet den i så fall på?

Corona-viruset ble sannsynligvis skapt i et laboratorium i Kina. (Eller kanskje ikke, det har ikke noe å si for argumentet mitt.) Viruset er en tydelig advarsel om at vi er i stand til å utvikle sykdommer som på kort tid kan ta en kraftig jafs av menneskeheten. Hvor mye mindre er presesen bekymret over denne utfordringen sammenlignet med klimakrisen på plass 1?

Jeg håpe at den gode presesen igjen kan tre inn i løvens hule og møte en han er uenig med. Jeg er nysgjerrig på hvordan han vurderer disse andre utfordringene. Kanskje han ikke er helt enig i sitatet øverst hvis han får tenkt seg litt om?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474