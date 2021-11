annonse

– Jeg er ingen kjeltring, sa Eva Kristin Hansen i sitt første intervju med NRK etter at nyheten brast. Mon det.

I teorien skulle representanter for den lovgivende forsamling være rollemodeller. Der de viser undersåttene at det går an å følge lover. I praksis gjør de ikke det, men vi må gjøre det. En kan spørre hvordan har det blitt sånn. Kan det være at dagens politikere aldri har hatt en jobb? For oss vanlige så hjelper det ikke med unnskyldninger, «jeg misforsto», «jeg trodde det var lov». Si det til dommeren, og han vil riste på hodet mens han trommer med fingrene på den røde boken.

Den tidligere stortingspresidenten Eva Kristin Hansen, har gått gradene i Arbeiderpartiet. Hun har vært leder i AUF, så litt fagforening før hun kom inn på Stortinget i 2005. Hansen har ikke vært ute i virkeligheten, og forstår nok ikke helt hvordan den henger sammen. Det er så amatør, at det er flaut. Hun leide et rom i leiligheten til Trond Giske, mens hun egentlig bodde med ektemannen i et hus utenfor Oslo. Jeg får sitere hva en forsvarsadvokat sa til meg en gang. «Det som kjennetegner forbrytere er at de er…», så tømte han ølglasset og satte det hardt i bordet. «De er dumme!»

Det er også et spørsmål om troverdighet. Slik som SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Han har leid ut boligen i Oslo og siden han er innvalgt fra Troms har han fått en pendlerbolig. Fylkesnes har også leid ut deler av boligen i Tromsø.

– Min vurdering fra starten var at jeg hadde fulgt både regelverk og lovverk i denne saken. Det har jeg nå også fått bekreftet fra Stortinget, sier han til Aftenposten. Nå risikerer han trøbbel, men skylder på Stortinget.

Samtidig skal han representere Sosialistisk venstreparti og fremme en politikk der de skal stikke kjepper i hjulene for bolighaier og flå de rike. Det blir vel litt komisk, selv om han forsøker å fremstå som seriøs. I den grad SVs politikk er seriøst, de vil legge ned oljeindustrien, øke skatten og satse på offentlig sektor.

Torgeir Knag Fylkesnes krever en bråstopp i lønnsfesten. Metoden hans er å kaste styret.

– Vi har et styreproblem i Norge. Vi rekrutterer folk til styrene som ikke vet hva moderasjon er. Det er et åpenbart problem. Noe av det første vi må gjøre, er en stor utskifting av styrene. Det er åpenbart at de ikke tar signalet fra folkevalgte forsamlinger, sier SV-nestleder Fylkesnes til Klassekampen. SV-politikeren sier at lønnsfesten er en vond spiral, der høye lederlønninger er selvforsterkende. Han mener at politikerne må ta tak i dette allerede ved utarbeidelse av statsbudsjettet.

Ja, jo. Det sier Fylkesnes om lederlønninger. Men hva med han selv? Hvor mye har han tjent på leie ut sine egne boliger og fått en pendlerbolig på skattebetalernes regning. Er det derfor han vil kutte lederlønninger og øke skatten?

