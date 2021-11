annonse

annonse

Therese Johaug slet med å ta innpå gårsdagens vinner Frida Karlson på første runde, men så smalt det.

Halvveis ute i rennet var forspranget til Karlsson på 13,7 sekunder tatt inn for Johaug. Raskt ble det en luke ned til svensken og Johaug vant kontrollert i sprengkulden i Ruka.

– Jeg er veldig glad for at jeg gikk. Jeg trenger skirenn og fart i kroppen. Jeg hadde en veldig god dag i dag, det klaffet mer. Jeg kjente at gårsdagen gjorde meg godt, sa Johaug til Viaplay.

annonse

Johaug måtte gi tapt for Karlsson lørdag. Det var Johaugs første 10 kilometer klassisk i verdenscupen på seks år uten å vinne. Jaktstarten søndag var Johaugs 78. verdenscupseier.

Heidi Weng gikk sterkt og spurtet inn til tredjeplass.

Lotta Udnes Weng, Ragnhild Haga og Anna Svendsen meldte pass på grunn av kulden i Ruka.

annonse

Tidlig søndag morgen var det rundt 20 minusgrader på stadion. Grensen for å starte et verdenscuplangrenn over 10- og 15 kilometer er nettopp 20 minusgrader, melder NTB,

Karlsson hadde store problemer med kulden lørdag, men valgte likevel å gå søndagens renn.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474