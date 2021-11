annonse

Det kan bli vanskelige kjøreforhold.

– Vi har sendt ut farevarsel på snø for områdene rundt Oslofjorden. Fra mandag kveld til tirsdag morgen ventes det 5-15 cm snø. På kysten vil nedbøren kunne komme som sludd og regn, skriver Meteorologene på Twitter.

Men over hele Sør-Norge er det ventet snø.

– Vi har også sendt ut farevarsel for snø for Vestland og Møre og Romsdal. Her der det venta 5-20 cm snø i løpet av 12 timar. På kysten sør for Stad vil nedbøren gå over til sludd og regn etter kvart.

