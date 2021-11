annonse

Medlemslandene i Verdens helseorganisasjon (WHO) har blitt enige om å starte prosessen for en traktat med en felles strategi for hvordan den neste globale helsekrisen skal håndteres.

Landene er kommet til enighet om å opprette et mellomstatlig organ som skal utarbeide og forhandle en WHO-avtale om pandemiforebygging, beredskap og respons.

Nasjonene møtes i Genève fra mandag til onsdag, der de skal diskutere en internasjonal avtale som beskriver hvordan den neste pandemien skal håndteres. Ekspertene frykter at det bare er et spørsmål om tid før det kommer en ny pandemi.

Det ventes at utkastet som var klart søndag, vil bli formalisert på møtet.

– Hendelsene de siste ukene viser mer enn noen gang behovet for global solidaritet og lederskap. Vi ser fram til at verdensledere viser sitt felles engasjement. Momentumet er der, planeten må være bedre forberedt, skriver EUs utsending i en uttalelse.

Det er utløst krav om at et nytt internasjonalt forsvar må innføres som er sterkt nok til å forhindre at konsekvensen man har sett av coronapandemien kan skje igjen.

Det endelige resultatet bør kunne være klart i 2024.

