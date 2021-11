annonse

Inflasjonen i Europa tiltar. Sentralbanken tviholder på budskapet om at prisveksten er midlertidig.

Konsumentprisene i Tyskland steg med 6,0 prosent i november, sammenlignet med året før, meldte det tyske statistikkbyrået Destatis mandag. Det var over forventningene om 5,5 prosents prisøkning, ifølge Bloomberg.

Samtidig akselererte inflasjonen i både Spania og Belgia til 5,6 prosent i november. En rapport tirsdag ventes å vise 4,5 prosents prisvekst i euroområdet som helhet for november.

Som følger av at prisveksten fortsetter å overskyte den europeiske sentralbankens (ECB) inflasjonsmål på to prosent med solid margin, har flere av bankens representanter gått ut med nye forsikringer om at inflasjonen er av midlertidig art.

– Inflasjonen vi har sett er knyttet til midlertidige fenomener, og skyldes for et land som Italia høyere energikostnader, sa sentralbanksjef Christine Lagarde i et intervju med italiensk fjernsyn søndag.

Den tyske Bundesbankens representant i ECBs sentralstyre, Isabel Schnabel, dristet seg enda lengre ut på planken og sa i et intervju mandag at:

– Vi antar at inflasjonen har nådd toppen i november og vil avta gradvis igjen det kommende året, mot vårt inflasjonsmål på to prosent.

I likhet med den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell, har Christine Lagarde i lengre tid gjentatt at inflasjonen i verdensøkonomien er «forbigående» («transitory»), og mer et resultat av flaskehalser i forsyningskjeder som følger av koronaviruspandemien, enn en følge av sentralbankenes massivt ekspansive pengepolitikk.

Tror ikke på sentralbankene

En som ikke kjøper sentralbankenes forsikringer er Mohamed El-Erian, President ved Queens’ College, Cambridge University og tidligere forvalter. I et intervju med CNBC mandag, beskriver El-Erian tiltagende inflasjon som den største risikoen for finansmarkedene fremover.

El-Erian vedkjenner i en twittermelding at de som tror inflasjonen er midlertidig fikk ammunisjon til sin argumentasjon av forrige fredags fall i oljeprisen og andre råvarer, men mener likevel at faren er større for at inflasjonen vil tilta videre og at det kan tvinge sentralbankene til å stramme inn pengepolitikken mer enn de har lagt til grunn.

Mens Federal Reserve i USA varslet en gradvis nedskalering, eller «tapering», av sitt aktivakjøpsprogram tidligere denne måneden, har den europeiske sentralbanken foreløpig ikke tatt noen skritt i retning av strammere pengepolitikk.

Madame Inflation

Et åpent spørsmål dersom inflasjonen skulle tvinge sentralbankene til å stramme inn raskere og hardere enn planlagt, er om den underliggende realøkonomiske situasjonen er robust nok til å tåle det.

Med inflasjonen i Tyskland på sitt høyeste nivå siden 1992, styrkes søkelyset på Christine Lagarde, eller «Madame Inflation» som den tyske tabloiden Bild har titulert henne. Lagarde og co har gått høyt ut på banen med sine bastante betryggelser om inflasjonens midlertidighet. Dersom ikke prisveksten avtar over de kommende månedene i tråd med lovnadene, risikerer den europeiske sentralbanken å miste kontrollen over narrativet.

