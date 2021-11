annonse

Demonstranter holder det iranske regimet ansvarlig for at byens elv er uttørket, og hevder at iranske myndigheter har avledet den normale vanntilførselen fra lokale bønder til sine egne, statlige farmer.

Elveleiet har vært et knutepunkt for bønder og andre personer fra provinsen i årevis, samtidig som de i flere år har protestert på mangelen av vann.

Bønder i Isfahan-distriktet anklager Revolusjonsgarden og det iranske regimet for tørken.

I harnisk og fortvilelse, tente flere demonstranter på bilder og portretter av Irans øverste leder, Ayatollah Khamenei.

Dernest ble minst tre personer drept i nærværende demonstrasjon, samt at nesten 100 av «hovedpersonene» bak opptøyene ble pågrepet.

Det amerikanske utenriksdepartementet er svært bekymret for voldsbruken mot fredelige iranske demonstranter. I den anledning utalte en anonym talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet at befolkningen i Iran har rett til å vise sin skuffelse og samtidig holde regjeringen ansvarlig.

Nedenfor følger en video som angivelig er fra demonstrasjonene i Isfahan og de etterfølgende voldshendelsene fra iranske myndigheter.

