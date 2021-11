annonse

annonse

Kraftanalytiker Tor Lilleholt spår en fryktelig dyr vinter med nye prisrekorder på strøm.

– Prisen til sluttbruker, da avgifter, moms og alt dette er tatt med, kommer i gjennomsnitt til å ligge over to kroner kilowattimen vinteren igjennom. Vi kommer også til å få uker da prisene vil ligge langt over og under dette, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt til NTB.

Norge produserer ikke nok strøm til både å dekke forbruk og full eksport, så for å redusere eksporten, må prisene opp på samme nivå som i Europa,

annonse

– Det som kan avhjelpe, er mer vind i Europa og dermed økt vindkraftproduksjon. Høyere vindkraftproduksjon kan hjelpe betydelig, men ofte når det er kaldt, er det høytrykk og lite vind, sier han.

I Sør-Norge har strømmen aldri vært dyrere enn nå. Den eksisterende rekorden fra søndag – på 1,87 kroner kilowattimen – smadres allerede mandag.

Da vil den gjennomsnittlige strømprisen gjennom døgnet, ekskludert nettleie, avgifter og påslag fra strømselskapet, være 2,56 kroner kilowattimen, skriver E24.

annonse

Lilleholt beskriver situasjonen som ekstrem.

– Blir det kaldere, kan vi se nye prisrekorder i januar og februar, sier han.

Det europeiske solidaritetsprinsippet – som skal forhindre EU-land i å strupe krafteksporten på bekostning av andre land – kan få sin første skikkelige utfordring denne vinteren.

– Hvis det blir kaldt i Europa, har man ingen enkel løsning på tilbudssiden, det kommer til å bli behov for en løsning på etterspørselssiden, sier partner Adam Lewis i meglerhuset Hartree Partners.

Norge har hittil i år netto eksportert 15,5 TWh, noe som tilsvarer årsforbruket til rundt 800.000 norske husstander.

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen krever nå reforhandling av flere strømeksport-kontrakter.

– Vårt kraftsystem er ikke laget for at tyskere skal fyre opp sitt land på vindkraft og stole på at Norge redder dem når det ikke blåser, sier Ketil Solvik-Olsen til NRK.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) er uenig og sier at Norge er nødt til å følge opp sine forpliktelser, og mener de i stor grad har tjent landet godt.

annonse

– Vi får kraft fra Europa. Når det for eksempel blåser mye, så produserer de mye vindkraft. Så alt i alt så mener jeg dette har gått rimelig bra, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474