12 mars 2021 sa Jonas Gahr Støre i Politisk kvarter på NRK følgende: – Mindre smitte hvis Ap hadde ledet landet!

Hvordan synes du det går i dag da statsminister Støre?

Støre-regjeringen følger ikke opp faglige råd, og corona-strategien fremstår som uklar og utilstrekkelig, ifølge Høyre-leder Erna Solberg

Ja, det er ingen som slamrer med dørene i regjeringen for å kritisere og få oppmerksomhet lenger. Rart med det, de fleste blir stille når de får ansvar.

Kanskje må helseministeren ta fram meterstokken hun fikk fra Bent Høye da han gjekk av som helseminister, han minnet henne på at hun kunne få bruk for den igjen.

I dag sier statsminister Støre: – Vi er tjent med at håndteringen av corona ikke blir partipolitikk. Det tverrpolitiske samarbeidet om pandemien har vært avgjørende for at vi som land har lyktes med håndteringen.

Vi ser at nye koronadødsfall stiger og at det daglig legges inn nye pasienter på intensivavdelinger i landet der personalet ikke hatt pause fra covid på to år.

Vi er alle enige om at helsepersonell gjør en fantastisk jobb for å ta unna alle koronasjuke. Ikke sikkert at et «klapp på skuldra» og et minutt med applaus og jubel holder denne gangen.

Så har vi en helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som vurderer og observerer, som hun sier på sine infomøter på TV – det blir ikke så mange tiltak av det.

Og vi da, «folk flest», sitter nå her i november mørket og venter på en statsminister som viser vei for sitt folk.

