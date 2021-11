annonse

Nettavisen fikk mye kritikk for dekning av Donald Trump mens Roy Kvatningen var korrespondent i USA, Men han er ute, og det har visstnok blitt litt bedre. Men nå reagerer leserne på nytt

«Donald Trump ble urinert på av prostituerte i Moskva: Nå har spion-saken tatt en svært dramatisk vending», er overskriften Nettavisens artikkel og det legges til i ingressen at «det blåses nå nytt liv i et av de mest pinlige ryktene og historiene om tidligere president Donald Trump».

Ryktet Nettavisen hevder det blåses nytt liv i stammer fra det diskrediterte Steele-dossieret som ble betalt av Hillary Clintons folk for å diskreditere Donald Trump i 2016. En av de fiktive historien var at Trump angivelig skulle ha bestilt prostituerte på et hotel i Moskva, at de urinerte på ham og at russiske etterretning satt på videomateriale om det.

«Essensen av ryktene er, ifølge New York Times, at Donald Trump i 2013 skal ha booket presidentsuiten på Ritz-Carlton i Moskva, en suite som også tidligere president Barack Obama hadde leid i 2009. Dette rommet skal derimot ha blitt overvåket av russisk etterretning for å skaffe informasjon på gjestene som de kunne bruke til utpressing. Ifølge historien, som også endte opp som en del av Steele-rapporten, skal Trump ha leid inn to prostituerte som kom til ham på hotellrommet», skriver Nettavisen og legger til at de prostituerte skal ha urinert på Trump.

Journalisten som har skrevet artikkelen viser deretter til «en annen kilde som er uavhengig av den første kilden» Alle kildene er anonyme og ingenting kan verifiseres.

Det er uklart fra artikkelen på hvilken måte det skal være blåst nytt liv i ryktene annet enn at Nettavisen ser en anledning til å skrive om ryktene på nytt fordi mannen som satte dem ut, Igor Danchenko, er arrestert av FBI for å ha løyet.

Det er nettopp denne «absurde» konstruksjonen hos Nettavisen som får deres lesere til å reagere.

Nettavisens journalist har valgt et bilde der Trump har en sur munn. for å illustrere sin sak.

På Facebook-siden til Nettavisen hagler kritikken.

– Dette er uten tvil den mest absurde vinklingen jeg har sett på en ellers sjokkerende sak at Trump/Russland-konspirasjonsteorien var fabrikkert bl.a av kolleger av Hillary Clinton, skriver en person.

– Aldri noen som reagerer på kildene? Alltid er det anonyme kilder… «En kilde CNN har vært i kontakt med…». «Ifølge en anonym kilde»…». «En ikke-navngitt kilde har sagt…» Og nå… «En anne kilde, uavhengig av den andre kilden…» Det blir litt dumt, men for mange er nok hatet for denne mannen for stort til at de orker bry seg om det…, skriver en annen.

– Nettavisen med en av sine simple overskrifter…., skriver en tredjeperson.

Arrestert

Nesten alle kommentarene er kritikk rettet mot Nettavisens vinkling. Men en kvinne har funnet bildet av Trump morsomt.

– Hihi, han ser ut som en 3-åring i verste trassalderen, skriver hun.

Resett skrev for to uker siden at Igor Danchenko, den primære underkilden for anti-Trump-saken «Russiagate», var arrestert og siktet for å ha gitt falsk forklaring til FBI.

Danchenko antas å være den primære underkilden til den tidligere britiske etterretningsoffiseren Christopher Steele, som utarbeidet dokumentasjonen som fungerte som grunnlaget for Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)-domstolens godkjenning av overvåkingen av Trumps kampanjeassistent Carter Page. Saken ble finansiert av Den demokratiske nasjonalkomitéen og Hillary Clintons presidentkampanje, gjennom advokatfirmaet Perkins Coie.

