De er kritiske til at barn ikke får tilgang til å søke asyl.

– Vi er sterkt bekymret for at grensevakter og politi bruker vold mot barn. En rapport fra Redd Barna viser at halvparten av barn tvunget tilbake over grensen på Balkan har opplevd at politi eller grensevakter brukte vold for å stoppe dem, skriver Birgitte Lange, Redd Barna , Katrin Glatz Brubakk, Moriabevegelsen, og Pål Nesse, NOAS i Nettavisen.

De er sterkt kritiske til at Hellas har bygget leirer med piggtrådgjerder og at barn på flukt holdes i fengselslignende leire eller mottak. De forteller om meldinger om sultkrise blant flyktninger og asylsøkere i Hellas.

– Det bekymrer oss sterkt at barn ikke får tilgang til å søke asyl, som vi har sett i flere av Balkan-landene. Barn blir stoppet på grenseoverganger og tvunget tilbake til der de kom fra, uten å få søke beskyttelse. Vi er bekymret for at dette også nå skjer på grensen mellom Hviterussland og Polen, skriver de, og legger til:

– Det kan vi ikke akseptere. Barna er helt uskyldige i den regionale konflikten og humanitære krisen som utspiller seg, men allikevel er det de som rammes hardest.

Organisasjonenes løsning er å gi barn og familier mulighet til å søke asyl.

– Som en humanitær stormakt må Norge også gjøre mer for barn og voksne som nå er strandet i greske leire, på gaten i Aten eller i grenseområder, uten at deres grunnleggende rettigheter ivaretas, mener organisasjoner som lever av migranter.

