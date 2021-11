annonse

Rettssaken mot Ghislaine Maxwell (59) startet på Manhattan i New York mandag morgen lokal tid.

Hun er tiltalt for å ha hjulpet sin tidligere partner, avdøde Jeffrey Epstein, med å rekruttere og misbruke unge jenter og kvinner.

Den 66 år gamle finansmannen ble funnet død i 2019 i cellen sin i et fengsel på Manhattan. Han satt i varetekt før rettssaken mot ham skulle begynne.

Etter dødsfallet verserte det en rekke konspirasjonsteorier og rykter om milliardærens dødsfall. Påtalemyndigheten uttalte imidlertid at videoovervåking fra fengselet bekreftet at 66-åringen var alene da han døde.

Jeffrey Epstein, som hadde mange mektige og berømte venner og kontakter, var siktet for menneskehandel og en rekke seksuelle overgrep mot unge jenter og kvinner.

Et knapt år senere ble Ghislaine Maxwell – datter av den avdøde britiske mediemogulen Robert Maxwell – arrestert i Bradford i New Hampshire.

Tenåringer

De seks tiltalepunktene mot henne gjelder kriminelle handlinger som skal ha blitt begått mellom 1994 og 2004, og som er knyttet til en rekke ikke navngitte kvinner. To av dem sier at de bare var 14 og 15 år da de ble utsatt for seksuelle overgrep.

Ifølge den 24 sider lange tiltalen var hun i et intimt forhold med Epstein fra 1994 til 1997. Fra 1994 til 2004 skal han ha betalte henne for å forvalte sine eiendommer, ifølge Sky News.

Aktoratet hevder at Maxwell først sørget for å få ofrenes tillit og tok dem med på handleturer og kinobesøk. Så skal hun blant annet ha oppfordret dem til å gi Epstein massasje. Han skal da ha gitt dem penger.

Ifølge påtalemyndigheten deltok hun også noen ganger selv i overgrepene.

Nekter

59-åringen har sittet i varetekt i Metropolitan Detention Center i Brooklyn siden arrestasjonen. Hun har gjentatte ganger klaget over forholdene, og betegnet dem som uhygieniske og umenneskelige.

Hun nekter for alle tiltalepunktene, og det er ikke ventet at hun vil forklare seg. Mandag starter innledningsforedragene i rettssaken som holdes i Thurgood Marshall United States Courthouse. Saken er ventet å vare fram til midten av januar neste år.

Maxwell har pass fra flere land. Siden hun ble arrestert har hun blitt nektet kausjon i alt seks ganger av frykt for at hun skal forlate USA.

Troverdighet og grooming

Forsvaret argumenterer blant annet med at Maxwell blir tiltalt fordi Epstein slapp unna ved å ta sitt eget liv.

De har antydet at de vil gå løs på de fornærmedes troverdighet ved å vise til påstått tidligere rusmisbruk.

De vil også sette spørsmålstegn ved deres hukommelse om hendelser ved å føre psykolog Elizabeth Loftus som vitne. Hun anses som ekspert på såkalte falske minner. Under rettssakene til Harvey Weinstein og Bill Cosby vitnet hun om at minner blir forvrengt over tid, spesielt under avhør år senere.

Aktoratet vil på sin side få psykolog Lisa Rocchio til å beskrive vanlige strategier som brukes for såkalt grooming av barn, som å utvikle tillit før normalisering av seksuell kontakt.

Saken mot Maxwell kommer etter domfellelser av Weinstein og sangeren R. Kelly, saker der også forsvaret forsøkte å så tvil om troverdighet.

Lang fengselsstraff

Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein var gode venner med britiske prins Andrew. I en annen sak anklager Virginia Giuffre prinsen for å ha hatt samleie med henne mot hennes vilje for 20 år siden da hun var 17 år gammel.

Giuffre hevder at hun i løpet av den tiden ble lånt ut til forskjellige mektige menn av Jeffrey Epstein.

Denne saken, som vil gå for en sivil domstol, forventes å bli berammet i USA en gang innen slutten av neste år. Prins Andrew avviser anklagene.

Maxwell har avvist alle anklager. Hvis hun blir funnet skyldig, risikerer hun å tilbringe resten av livet i fengsel.

