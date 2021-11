annonse

Manchester United-legende Roy Keane er irritert på Uniteds spillere som plutselig begynte å jobbe hardere nå som Ole Gunnar Solskjær er borte.

Chelsea og Manchester United spilte uavgjort 1-1 søndag og den midlertidige manageren Michael Carrick var fornøyd med eget lag.

– Jeg er stolt av spillerne og gruppa denne uka. Vi har prøvd å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon, sa Carrick i et intervju med Sky Sports.

Det likte Roy Keane dårlig.

– Jeg er uenig i alt han (Carrick) sa i det intervjuet. Han snakker om innsats, og sier at han er stolt av dem. Han har jobbet med dem i flere måneder under Ole. Og plutselig er han stolt av dem. Hvorfor la de ikke ned den samme innsatsen i de andre kampene? Han berømmer spillerne for å gjøre jobben deres. Det er latterlig. Hva med de andre kampene? Hvorfor la de ikke ned en innsats der?, spurte Keane.

🗣 "I disagree with everything he said in that interview."

Roy Keane blasts Michael Carrick's post-match interview for his words about having a plan and being proud of the Man United team pic.twitter.com/9xXLLaRojQ

— Football Daily (@footballdaily) November 28, 2021