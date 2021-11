annonse

Spionasje og skjulte operasjoner er ikke hva det pleide å være.

Ifølge Wall Street Journal, ser verdens stormakter etter nye metoder for å tilpasse spionasje til en verden i endring. Å være på nettet kan avsløre dekket ditt, men det kan også å holde seg unna den digitale verdenen.

En trent CIA-operatør kunne en gang krysse grenser med en lommebok full av aliaser eller trygt reise gjennom utenlandske byer uten stor risiko for å bli oppdaget av fiendtlige agenter. Men nå står vedkommende ovenfor flere digitale hindringer som kjennetegner det moderne livet: Ikke bare allestedsnærværende overvåkningskameraer og biometriske grensekontroller, men også smarttelefoner, klokker og biler, som konstant peker ut hvor de befinner seg. Så er det «digitalt støv»; den personlige stien som nesten alle legger igjen på internett.

Kombinert med store fremskritt innen kunstig intelligens som tillater rask kompilering av data, er teknologiske nyvinninger fort i ferd med å bli kraftige verktøy for å hurtig oppdage og ta ut fiendtlige spioner, ifølge nåværende og tidligere amerikanske og vestlige etterretningsfolk.

– Virkelig ille

«Allestedsnærværende teknisk overvåking», som det er nå kjent som, er nå en gjennomgripende bekymring hos CIA, som tvinger frem nye, ofte mer ressurskrevende måter for å rekruttere agenter og stjele hemmeligheter på.

– Det er virkelig ille. Det utfordrer virkelig de grunnleggende forutsetningene og tilnærmingen til hvordan man opererer, sa en tidligere høytstående amerikansk kontraetterretningstjenesteperson om innvirkningen på amerikanske spionasjeoperasjoner.

En rapport fra tenketanken Center for Strategic and International Studies publisert i januar konkluderte med at utviklingen er mest fordelaktig for autoritære systemer. Mens avanserte digitale teknologier også vil hjelpe amerikanske etterretningsbyråer med å samle etterretning og oppdage motstandere, ligger fordelen hos land som Kina og Russland som kan utøve større kontroll over dem.

CIA-offiserer «vil slite med å opprettholde dekning og operere hemmelig og møte en vedvarende risiko for eksponering – av seg selv, deres agenter og deres operative håndverk,» heter det i rapporten.

Komplikasjoner

Duyane Norman, en tidligere CIA-stasjonssjef som ledet et tidlig etterretningsarbeid for å tilpasse spionering til den digitale tidsalderen, kalt «Fremtidens stasjon», er ikke optimistisk.

– De grunnleggende elementene i spionasje, hevder jeg, har blitt knust – de har allerede blitt ødelagt, sa han.

Som et eksempel spør han hvordan en CIA-offiser kan påstå å jobbe for et annet offentlig byrå eller privat foretak hvis mobiltelefonen til vedkommende ikke regelmessig er geografisk tilstede på arbeidsplassen, eller hvis det ikke finnes noen registrering av minibankuttak eller betalt lunsj med et kredittkort i nærheten, og ingen videokameraopptak av det?

Det å ikke ha noen «elektronisk signatur» – som å ikke ha med seg en mobiltelefon og ikke ha noen tilstedeværelse på internett – er i seg selv et tips til rivaliserende etterretningstjenester, sa Norman.

Tilpassing

I et intervju bestrider likevel en høytstående CIA-tjenesteperson påstandene om at byråets operasjonsrom blir mindre, og sa at spionorganisasjonen vil benytte både nye og tradisjonelle spionasjemetoder for å få nye fordeler:

– Vi strekker oss ekstraordinært langt for å unngå at våre offiserer og de kildene vi møter blir oppdaget. Humint (menneskebasert etterretningsinnhenting) er ikke dødt, ikke i nærheten, sa tjenestemannen.

CIA-direktør William Burns erkjente under sin bekreftelseshøring i februar at det vil være «mye mer komplisert å drive med tradisjonelt håndverk» i dette nye miljøet, men var likevel relativt optimistisk med tanke på fremtiden til amerikanske etterretningsbyråer.

– Byrået, som så mange andre deler av den amerikanske regjeringen, er nødt til å tilpasse seg. Jeg er helt sikker på at kvinnene og mennene i CIA er i stand til det, sa han.

