Under Covid-19 har Huawei opplevd tilbakeslag i kampen om smarttelefonenes verdensherredømme. Men nå er den kinesiske tech-giganten igjen på offensiven, og har blant annet fisket etter partnere i det norske fintech-miljøet. Nylig har en rekke betalings- og finansaktører inngått samarbeid.



På under to år har Kina gått fra å være internasjonal likemann til stadig mer kritisert. Dette skyldes ikke bare SARS-CoV-2, viruset som forårsaker Covid-19, men avviklingen av demokratiet i Hongkong, menneskerettsbrudd i okkuperte områder som Øst-Turkestan og Tibet samt stadige krigstrusler mot nabostaten Taiwan.

Det har Kinas norske lagspillere fått merke. I fjor avsluttet langrennsløper Therese Johaug sin sponsorkontrakt med Huawei etter omfattende kritikk. Huawei beskyldes for å bidra med teknologi for ansiktsgjenkjennelse som Beijing bruker til å overvåke uigurene, et tyrkisk folkeslag som er hjemmehørende i Øst-Turkestan.

Svenske Resurs Bank er en av Skandinavias store tilbydere av kjøpskreditt og forbrukslån, blant annet i Norge gjennom tidligere Sveaas-eide yA Bank. Forleden kunne Resurs Bank kunngjøre at de inngår samarbeid med Huawei, nærmere bestemt at Resurs Banks mobilapp heretter blir å finne i Huaweis appbutikk AppGallery.

– Huawei AppGallery fortsetter å vokse globalt, og nylig kunne teknologiselskapet annonsere at nordiske Resurs Bank er blitt tilgjengelig i AppGallery.

– Introduksjonen av Resurs Bank er en viktig del av selskapets strategi om å jobbe tett med banker, finansinstitusjoner og betalingstjenester i Europa – med mål om å gjøre hverdagen til forbrukerne enklere, reklamerte PR-sjef Henrik Smehaug i Huawei Norge.

– Vi utvider driften i Norden, og da er tilgjengelighet en viktig forutsetning, fulgte produktområdesjef Casper Wahlström i Resurs Bank opp.

Det er ikke bare Resurs Bank som ser mot øst. Samme dag kunne Nets Norge, kjent som leverandør av betalingsterminaler, melde at UnionPay heretter blir fullt akseptert i nordiske butikker på lik linje med Mastercard og Visa. Betalingskortet UnionPay er verdens største målt i antallet kortinnehavere, og eies av kinesiske banker.

I en pressemelding fra Nets Norge forklarer en juvelér i København at tilbud om betaling med UnionPay er «vinn eller forsvinn» i konkurransen om kinesiske turister.

– Hvis du vil ha kinesiske kunder i butikken, er det livsnødvendig å kunne motta UnionPay-kortet og ha den lille UnionPay-logoen i vinduet. (…) Hvis ikke du tar UnionPay, så handler de beste kinesiske kundene ganske enkelt ikke i din butikk, sier juveleren, som anslår at 80 prosent av hans kinesiske kunder betaler med UnionPay.

Ikke sett siden 2007

Ved inngangen til 2020 så det meste lyst ut for kinesiske Huawei. Både Storbritannia og Frankrike hadde motstått amerikansk press, og ønsket Huawei velkommen som leverandør til landenes respektive 5G-nett.

Seks måneder senere var Huawei kastet ut av Storbritannia og forvist fra Frankrike. Samtidig som Huawei ble utestengt fra 5G-nett etter 5G-nett, måtte den kinesiske telekom-giganten se håpet glippe om å erobre Europa med sine smarttelefoner.

Tidlig i 2020 nådde Huawei målet om å bli verdens største produsent av smarttelefoner. Men det var bare for en stakket stund. En blanding av sviktende forsyning av databrikker, amerikanske sanksjoner mot Huawei og Kinas dalende popularitet hos vestlige forbrukere fikk salget til å stupe som en flaggermus.

Selv om Huawei formelt er et privat selskap, regnes selskapet å ha tette bånd til regimet i Beijing, herunder Folkets Frigjøringshær. Huawei beskyldes også for å hjelpe Beijing med teknologi for å overvåke uigurene.

Uigurene er et tyrkisk-muslimsk folk i Øst-Turkestan, som Kina kaller Xinjiang, det vil si «Nytt territorium» eller «De nye grenseområdene». Ifølge Amnesty International har Kina internert mange hundretusen uigurer i såkalte omskoleringsleire hvor hverdagen blant annet består i slaveri, tortur og tvangssterilisering.

De sterkeste røstene påstår at Kina i virkeligheten gjennomfører en befolkningsutskiftning hvor uigurene skal fortrenges – eller fysisk utryddes – for å gi lebensraum til Han-kinesere. Selv mener Beijing at leirene bekjemper «ekstremisme» og «separatisme».

U.S. Holocaust Memorial Museum nøler ikke med å trekke paralleller til jødeutryddelsene under andre verdenskrig, og hevder Kinas mål er å la uigurene «sakte forsvinne».

– Ser ingen konflikt

Resett har kontaktet Resurs Bank og stilt dem spørsmål om hvordan de har vurdert risikoen for å medvirke til brudd på menneskerettighetene, herunder mulig folkemord, gjennom sitt samarbeid med Huawei som del av det kinesiske apparatet for undertrykkelse.

1.) Har Resurs Bank analysert risikoen for at selskapet på noe vis kan medvirke til menneskerettighetsbrudd i Kina gjennom å samarbeide med Huawei?

2.) Gjennom UN Global Compact har Resurs Bank forpliktet seg til å etterleve prinsipper om blant annet menneskerettigheter. Hvordan etterlever Resurs Bank dette prinsippet i praksis når det gjelder økonomisk kontakt med ikke-demokratiske stater som Kina?

3.) Kommer Resurs Banks samarbeid med Huawei og Kina til å omtales i selskapets Hållbarhetsrapport (bærekraft, journ.anm.)?

– Vi ser ingen konflikt mellom at vi er med i UN Global Compact og at vår app er tilgjengelig for kunder som bruker AppGallery, lyder det ordknappe svaret fra Resurs Bank, som dermed omgår spørsmålet om menneskerettigheter i Kina.

– Er det Resurs Bank, Huawei eller begge som har utviklet den ferdige appen som nå tilbys i Huaweis AppGallery?

– Vår app er utelukkende utviklet internt i Resurs Bank. Appen er nå tilgjengelig for alle som bruker AppGallery på samme vis som vår app er tilgjengelig i Google Play Store og App Store, svarer en representant for Resurs Bank.

Det er uklart hva Resurs Bank tjener på samarbeidet med Huawei utover tilgjengelighet hos de forholdsvis få skandinavene som har Huawei-mobil. Men at Huawei tjener på samarbeidet legger giganten ikke skjul på i sin kunngjørelse. I tillegg til økt legitimitet får Huawei enda flere apper å tiltrekke seg smarttelefon-kjøpere med.

– At Resurs Bank er introdusert til AppGallery går hånd i hånd med Huaweis strategi om å jobbe tett med banker, finansinstitusjoner og betalingstjenester i Europa, heter det i kunngjørelsen fra Huawei Norge.

Fisker etter norske fintechs

Det er ikke bare Resurs Bank som har alliert seg med Huawei. Også flere norske fintech-apper har latt seg innlemme i AppGallery, herunder:

Astat

BillKill

Neonomics

Nöffe

Nöffe er en app som skal lære barn å spare. Appen er tilknyttet en fysisk sparegris med touchskjerm-tryne. Når ungen overfører penger til grisen – i virkeligheten til en bankkonto – gir den fra seg lyd via wifi-tilkoblede høyttalere.

Bak Nöffe står, foruten gründerne, den søkkrike Steen-familien gjennom selskapene Bemacs, Capreca og Ses samt engleinvestor Ingar S. Bentsen, som har spesialisert seg på startups innen fintech, det vil si finansteknologi.

Norske Siri Børsum er en viktig medarbeider i oppbyggingen av Huaweis globale økosystem med bank- og finanstjenester. Ikke minst hadde Børsum en sentral rolle da Huawei inngikk såkalt partnerskap med Neonomics.

– Neonomics fikk giganten Huawei på kroken, skrøt Huawei Norge i en pressemelding. Neonomics tilbyr betalingstjenester innen det såkalte API-segmentet, eller programmerings-grensesnitt på norsk.

Selv har Huawei fisket godt i norske fintech-farvann.

Tollef Vollan, sjef for forretningsutvikling i Huawei Norge, kunne forrige uke overrekke en prissjekk på 15.000 amerikanske dollar, vel 135.000 kroner, til norske Astat, en app som retter seg mot små og mellomstore bedrifter.

– Denne prisen og samarbeidet med Huawei hjelper oss med å spre vår teknologi til et enda større publikum, svarte Astat på anerkjennelsen.

Det er imidlertid ikke bare i Norge Huawei aktivt rekrutterer fintech-apper og apper innen forbruk og reise for å styrke Huawei AppGallery – og dermed også Huaweis posisjon overfor kjøpere av smarttelefoner.

Nylig dro Huawei også i land et såkalt strategisk partnerskap med Trivago, en tyskeid app som lar brukerne sammenligne prisen på reiser, overnatting og transport over hele verden. Hos Trivago og Huawei satt lovordene om hverandre løst.

– Huawei er et globalt ledende selskap innen mobile enheter og teknologiløsninger, og vi er glad for samarbeidet om utviklingen av søkefunksjoner for overnattinger som en del av Huaweis Petal-tjenester, sa Axel Hefer, administrerende direktør i Trivago.

– Vi er glad for samarbeidet med Trivago som et ledende globalt selskap innen søketjenester for overnattinger og prissammenligninger, kvitterte Vollan i Huawei Norge.

Tilsvar fra Huawei

Denne saken er blitt forlagt Huawei Norge i sin helhet med oppfordring til å gi et fritt tilsvar. Resett har ikke mottatt tilbakemelding fra Huawei Norge.

Resett har også forsøkt å få Fintech Norway i tale. Foreningen samler norske fintech-aktører, inkludert Astat, BillKill og Neonomics. På generelt grunnlag spurte vi om foreningen tror norske fintech-apper i AppGallery kan hjelpe Huaweis salg av smarttelefoner eller indirekte bidra til overgrep mot uigur-minoriteten.

Videre ønsket vi å vite om Fintech Norway har utarbeidet retningslinjer eller anbefalinger til medlemmene om hvordan man forholder seg til økonomisk kontakt med ikke-demokratiske stater. Foreningen har ikke latt høre fra seg.

