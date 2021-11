annonse

Den 18 år gamle norske ungdommen ble kjapt fratatt førerkortet.

Lørdag 6. november 2021 i Tønsberg kjørte han en BMW-personbil med en hastighet av 106 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var 50 km/t.

Vestfold tingrett

Mandag 29. november måtte siktede møte i Vestfold tingrett, og svare for fartsoverskridelsen. Han valgte å gi en uforbeholden tilståelse i sakens anledning.

Politiet fremla logg for lasermålingen, samt at laseren (Traffipatrol XR) var fastmontert, sjekket og brukt i henhold til gjeldende instrukser og tidligere opplæring og veiledning.

Siktede samtykket i at straffesaken ble avgjort ved en tilståelsesdom.

Straff

Siktede er en ung gutt, snart 19 år gammel, og han er tidligere ustraffet. Han er ei heller registrert med aktive prikker i førerkortregisteret.

Ifølge vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 5 er straffen ved fartsovertredelser bøter eller fengsel inntil et år.

Påtalemyndigheten mente at en rimelig dom mot siktede var fengsel i 18 dager. Dette forslaget er samsvarende med rettspraksis.

Dommeren hevdet at allmennpreventive hensyn i denne saken veide tungt, slik at det var viktig å gi et signal rettet mot unge bilførere at det reageres strengt relatert til denne type kjøreadferd.

Tingrettsdommer, Ruth Ingrid Brønstad, var enig i at aktor sin påstand var forenelig med tidligere rettsavsigelser, og fastsatte straffen til fengsel i 18 dager.

I tillegg besluttet retten at siktedes førerkort kanselleres 18 måneder frem i tid. Inndragningstiden regnes fra det tidspunktet førerkort ble beslaglagt.

Siktede erklærte at han godtok dommen.

Nytt førerkort

Når den 18 måneders sperrefristen er avviklet, må siktede avlegge en ny full førerprøve (også hva den teoretiske delen angår).

