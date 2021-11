annonse

Vaksiner som virker spesielt mot omikron-varianten av koronaviruset, kan bli godkjent for bruk om tre til fire måneder om nødvendig, ifølge EU, gjengitt av NTB.

– Dersom det er behov for å endre de eksisterende vaksinene for å tilpasse de omikron-varianten, kan vi være i stand til å få de godkjent innen tre til fire måneder, sier Emer Cooke, administrerende direktør for det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Hun understreker at avgjørelsen om nødvendigheten av slike endringer imidlertid må tas av andre organer. Vaksineprodusentene Moderna og Pfizer har allerede sagt at de jobber med vaksiner spesielt tilpasset omikron-varianten, som ble oppdaget i Sør-Afrika i forrige uke.

Cooke presiserer at EU-byrået EMA ennå «ikke vet» om de nåværende vaksinene er effektive mot omikron, og at det vil ta omtrent to uker å finne ut av.

EMA godkjenner vaksiner til bruk i EU, og så langt har de godkjent fire koronavaksiner til bruk på voksne.

